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Tiny Tina's Wonderlands 25.03.2022
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези, Кооператив
7.7 351 оценка

По сообщениям, неанонсированный сиквел Tiny Tina's Wonderlands отменён

monk70
Новости

Gearbox показала новый трейлер Borderlands 4 на The Game Awards, однако, похоже, разработка неанонсированного продолжения одного из её спин-оффов, Tiny Tina's Wonderands, идёт не так гладко. Для справки, Tiny Tina в целом получила положительные отзывы, а её продажи «превзошли ожидания», по данным Take-Two. Поэтому неудивительно, что в конце 2023 года мы узнали, что сиквел уже находится в разработке, благодаря упоминанию в профиле бывшего сотрудника Gearbox.

Несмотря на то, что мы знаем, что четвёртая часть Borderlands ближе к релизу, чем когда-либо, недавно появилась информация, указывающая на то, что сиквел её спин-оффа может не выйти.

Согласно источнику портала MP1st, который осведомлён о ситуации, Tiny Tina’s Wonderlands 2 была отменена в последние месяцы. Эта информация имеет смысл, учитывая такие факторы, как раунды увольнений в Lost Boys Interactive, студии, которая принимала участие в разработке Tiny Tina’s Wonderlands, пострадавшая от сокращений в январе и сентябре этого года. Кроме того, в феврале Kotaku сообщил, что разработка сиквела претерпела «мягкую перезагрузку», и все это на фоне продажи Gearbox компании Take-Two компанией Embracer Group.

Другие данные, подтверждающие эту информацию, можно найти в профилях сотрудников Lost Boys Interactive, таких как художник Бемин Джексон, который указал игру в своем профиле ArtStation как «неопубликованную», что можно интерпретировать как отменённый проект.

Ещё одна примечательная деталь заключается в том, что первое упоминание о существовании игры показало, что она разрабатывается с использованием Unreal Engine 4. Это связано с другим профилем LinkedIn бывшего сотрудника Lost Boys Interactive, который работал над двумя проектами, один из которых был разработан на Unreal Engine 5, а другой был отменен, предположительно, созданный на Unreal Engine 4, исходя из списка навыков разработчика. Хотя никаких дополнительных подробностей не предоставлено, можно предположить, что этот последний проект – Tiny Tina’s Wonderlands 2.

Все указывает на то, что мягкая перезагрузка не удалась, что привело к прекращению разработки в последние месяцы. Конечно, есть вероятность, что игра просто находится в подвешенном состоянии, что означает, что технически она не отменена, но в ближайшее время она точно не выйдет.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
MadPyramus
1
jax baron

Жаль там много чѣ хорошего было

0
Costollom
Жаль там много чѣ хорошего было

Хм... пытаюсь вспомнить, но не получается.

0
Max Rolens Costollom

Давай напомню :D

0
jax baron Costollom

Кастомизация перса, классы - мультиклассы, уникальные нпс враги, ближни бой, миньоны, графон.

0
Коля Кощей

Ну и правильно, ещё бы недоигру borderlands серию отменили бы

0
Шмоня Натанзон

Лезбияку отменили? Вот это зрада. Надо на 2К натравить отморозков с РесетЭры)

-1