Titan Quest, одному из лучших представителей ARPG, исполнилось 18 лет

26 июня 2006 года, 18 лет назад, состоялся релиз Titan Quest от студии Iron Lore Entertainment и издательства THQ.

Titan Quest является одним из самых любимых представителей ARPG среди игроков: во многом это заслуга необычного сеттинга игры. Игра позволяет игроку окунуться в мифологию Древней Греции, Египта и Востока, сразиться с мифическими существами, а так же встретиться с героями и богами из древних легенд.

Но есть в игре и другие интересные особенности, которые выгодно выделяли ее среди других ARPG. В игре представлена необычная система лута: из каждого врага можно было выбить ровно то, что на нём было надето. Таким образом, еще до сражения с врагом игрок мог заметить на нем какую-то интересную вещь, которую он мог с него получить после сражения.

Кроме того, в Titan Quest довольно необычное разделение на классы: при старте игры персонажу можно было выбрать лишь внешность и пол, однако с получением первого уровня игрок мог выбрать для героя его профессию (мастерство). При достижении десятого уровня разрешалось выбрать для героя вторую профессию. Это заметно добавляло реиграбельности игре, поскольку Titan Quest позволяла игроку экспериментировать с различными комбинациями профессий для героя при каждом новом прохождении, создавая тем самым очень необычные классы. Однако при желании игрок вкачиваться и в одну профессию, доводя её до совершенства. Titan Quest подарила игрокам сотни часов увлекательного геймплея в те времена, когда безлимитный интернет еще не получил широкого распространения.

Спустя год после выхода игры, для Titan Quest вышло крупное дополнение Immortal Throne, которое привнесло в игру новую профессию - Грезы, четвёртый акт, повышало максимальный уровень до 75-го и добавляло массу других важных вещей в игру.

Так же стоит упомянуть, что на момент выхода Titan Quest была довольно технологичной игрой: графика в игре, даже спустя 18 лет, и по сей день выглядит достойно. Движок игры получился настолько удачным для ARPG, что после того, как студия распалась из-за финансовых проблем, бывшие сотрудники Iron Lore основали компанию Crate Entertainment и приобрели движок от Titan Quest. На нём они разработали игру Grim Dawn, которая многими игроками воспринимается как наследник Titan Quest.

В 2016-м году, на 10-летний юбилей игры, компания THQ Nordic, которая владеет правами на франшизу и по сей день, довольно неожиданно представила Titan Quest Anniversary Edition - юбилейное издание игры, в котором новые разработчики добавили ряд улучшений для игры. Кроме того, в следующие 6 лет для игры было выпущено еще три крупных дополнения - Ragnarok, Atlantis и Eternal Embers, которые правда были оценены игроками заметно ниже оригинальной игрой и Immortal Throne.

В прошлом году THQ Nordic анонсировала Titan Quest II, которая создается на движке Unreal Engine 5 и позволит игрокам вновь окунуться в обновленный мир Древней Греции. Разработкой игры занимается студия Grimlore Games, которая до этого выпустила Spellforce 3. У игроков большие ожидания от Titan Quest II и остается надеяться, что студия и издатель их полностью оправдают.