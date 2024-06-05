Новый дневник разработчиков Titan Quest 2 демонстрирует мифологический дизайн уровней

Сегодняшний дневник разработчиков Titan Quest 2 более подробно рассматривает мифологический дизайн уровней. Чтобы создать опыт, достойный оригинала, мир Titan Quest 2 создается вручную с нуля, чтобы создать уникальную и любимую обстановку.
От величественных храмов до логов мифологических зверей и царств божественных существ - никогда не знаешь, что может вас ждать. Локации в Titan Quest 2 разрабатываются с учетом истории и мифологии Древней Греции, как разрушенная дорическая святыня, окруженная каскадными водопадами с видом на бирюзовые берега Пелопоннеса.
Мир Titan Quest 2 представляет собой смесь открытых пространств для блужданий и структурированных точек интереса, в то время как небольшие побочные локации разбивают открытый мир, предлагая возможности для грандиозных приключений.
Titan Quest 2 в настоящее время находится в стадии разработки для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Игра также станет частью THQ Nordic Showcase 2024, которая выйдет в эфир в пятницу, 2 августа 2024 года, в 22:00 по московскому времени.
ну посмотрим что будет) может и приличная игруха получится может нет время покажет) им придётся очень постараться что бы переплюнуть первую часть,и как показывает практика зачастую самые первые части игр бывают шедеврами в которые хочется играть и играть,а то что выходит потом типо продолжений ну сыграл удалил да и забыл)
Надеюсь сделают сбалансированное развитие персонажей (в первой части силовика намного легче качать, чем мага)
даа я тоже надеюсь и хотел бы что б сделали игру ещё круче,в общем посмотрим когда выйдет
Да
Время покажет. И будет ли баланс
Первая часть была хорошей, надеюсь эта тоже не подведёт
Жду тоже. На ПК прошёл несколько раз, на Android полное прохождение не осилил, но игру купил аж два раза (обычное издание на момент выхода и Ultimate Edition недавно).
Пек
Время покажет
Если боевой системой не переплюнут "Грим дон", то будет ужасно. // Marlin Spellcage
Выглядят круто.. помница первый TQ был хорош.
Приятно глазу факт) нравится) ждем))
Титан квест 2 вышел уже давно,это Ассасин Одиссея)
Детанация чере 3.2.1...
нуу есть такое мнение) что она вроде как похожа) но утверждать пока она не вышла даже я не берусь) поглядим смысла гадать нет
Гадание