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Titan Quest 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, Вид сверху
8.6 201 оценка

Новый дневник разработчиков Titan Quest 2 демонстрирует мифологический дизайн уровней

monk70
Новости

Сегодняшний дневник разработчиков Titan Quest 2 более подробно рассматривает мифологический дизайн уровней. Чтобы создать опыт, достойный оригинала, мир Titan Quest 2 создается вручную с нуля, чтобы создать уникальную и любимую обстановку.

От величественных храмов до логов мифологических зверей и царств божественных существ - никогда не знаешь, что может вас ждать. Локации в Titan Quest 2 разрабатываются с учетом истории и мифологии Древней Греции, как разрушенная дорическая святыня, окруженная каскадными водопадами с видом на бирюзовые берега Пелопоннеса.

Мир Titan Quest 2 представляет собой смесь открытых пространств для блужданий и структурированных точек интереса, в то время как небольшие побочные локации разбивают открытый мир, предлагая возможности для грандиозных приключений.

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Titan Quest 2 в настоящее время находится в стадии разработки для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Игра также станет частью THQ Nordic Showcase 2024, которая выйдет в эфир в пятницу, 2 августа 2024 года, в 22:00 по московскому времени.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Dmitriy Rusty

ну посмотрим что будет) может и приличная игруха получится может нет время покажет) им придётся очень постараться что бы переплюнуть первую часть,и как показывает практика зачастую самые первые части игр бывают шедеврами в которые хочется играть и играть,а то что выходит потом типо продолжений ну сыграл удалил да и забыл)

4
Генерал Говард

Надеюсь сделают сбалансированное развитие персонажей (в первой части силовика намного легче качать, чем мага)

3
Dmitriy Rusty Генерал Говард

даа я тоже надеюсь и хотел бы что б сделали игру ещё круче,в общем посмотрим когда выйдет

1
Starban Dmitriy Rusty

Да

0
Starban

Время покажет. И будет ли баланс

0
Artery Kaulitz

Первая часть была хорошей, надеюсь эта тоже не подведёт

2
Etteri

Жду тоже. На ПК прошёл несколько раз, на Android полное прохождение не осилил, но игру купил аж два раза (обычное издание на момент выхода и Ultimate Edition недавно).

0
Starban

Пек

0
Starban

Время покажет

0
Пользователь ВКонтакте

Если боевой системой не переплюнут "Грим дон", то будет ужасно. // Marlin Spellcage

0
Avtor-avtora

Выглядят круто.. помница первый TQ был хорош.

0
Abramski90

Приятно глазу факт) нравится) ждем))

0
VIGITAL1

Титан квест 2 вышел уже давно,это Ассасин Одиссея)

Детанация чере 3.2.1...

-8
Dmitriy Rusty

нуу есть такое мнение) что она вроде как похожа) но утверждать пока она не вышла даже я не берусь) поглядим смысла гадать нет

0
Starban

Гадание

0