Похоже, что Respawn Entertainment готовятся к анонсу Titanfall 3 ©

Весной этого года франшизе Titanfall исполнилось 9 лет, и компания Respawn Entertainment приготовила для пользователей приятный сюрприз в преддверии 10-летнего юбилея. Titanfall 2 была выпущена в 2016 году, но в течение многих лет игра страдала от разнообразных проблем.

Помимо проблем с читерами, Titanfall 2 столкнулась с проблемами с серверами и системой подбора игроков, что не позволяло ее многочисленным поклонникам наслаждаться игрой на протяжении последних нескольких лет. Однако сегодня Respawn Entertainment обновила игру, устранив основные проблемы и впервые за несколько лет представив новый контент. Последнее обновление является важным и включает в себя дополнения, которых так долго ждали поклонники игры. Respawn Entertainment представила новый режим под названием "Атака на Титана".

Respawn Entertainment также незаметно разместила тизер потенциальной новой игры. Разработчики добавили Несси, плюшевый талисман из Apex Legends, в число мест, которые были исправлены в недавнем обновлении. Вместе с этим, недавний сезон Apex Legends завершился тизером, который гласил:

Входящая передача... Тема: Несси... 1394521200, 1477638000, 1549267200.

Последовательность цифр из обновления относится к временной метке UNIX для Titanfall, Titanfall 2 и Apex Legends. Сложив все это поклонники предположили, что Respawn Entertainment готовят Titanfall 3.

Хотя Titanfall 3 находилась в разработке около года, а затем была отменена в пользу Apex Legends, последние обновления могут стать началом чего-то большего для шутера от первого лица.

Винс Зампелла (Vince Zampella) уже выразил заинтересованность в возвращении к франшизе, но пока ничего официально не подтверждено. Тем не менее, желающие попробовать Titanfall 2 могут приобрести игру в сервисе Steam, так как в настоящее время она продается со скидкой 90%.

Благодаря этой скидке тысячи игроков вернулись к фантастическому шутеру, вдохнув новую жизнь в Titanfall 2.