Titanfall 2 получил первое крупное обновление за несколько лет ©

По всей видимости, Titanfall 2 все-таки сдвигается с мертвой точки. Cтудия Respawn Entertainment выпустила первое крупное обновление для игры после нескольких лет полного простоя, восстановила работу серверов и намекнула на на появление новых возможностей.

В обновлении для Titanfall 2 были внесены ряд улучшений в систему подбора игроков, повышена стабильность работы серверов и внесены другие улучшения, которые, по сути, сделали игру полностью пригодной для использования в многопользовательском сетевом режиме после нескольких лет бездействия со стороны разработчиков.

Благодаря обновлению была восстановлена стандартная ротация игровых режимов, добавлены новые функции, а также возвращены ранее использовавшиеся режимы, которые были отключены. В то же время улучшения касаются самых разных областей, включая улучшение отдельных карт и игрового процесса.

И хотя уже известно, что Titanfall 3 был отменен после 10 месяцев разработки в пользу Apex Legends, уверенности в том, что проект не будет возрожден, нет. А тем временем Titanfall 2 благодаря скидке в 90% снова пользуется популярностью в Steam. По данным сервиса SteamDB, сегодня утром в шутер Titanfall 2 одновременно играли свыше 17 тыс. человек.