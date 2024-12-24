Представлен геймплей новой гоночной игры Tokyo Xtreme Racer

Разработчики Genki показали первый геймплей уличных гонок Tokyo Xtreme Racer, отзывы игроков оказались неоднозначными, одна часть критикует уведённое за устаревший геймплей и физику которая не изменилась за 24 года со времён Sega Dreamcast, вторая часть игроков похвалила разработчиков за приятную атмосферу ночных заездов. Tokyo Xtreme Racer — где улицы ваша игровая площадка, а время — ваш единственный враг, сразитесь с конкурентами, чтобы закрепить за собой место самого быстрого гонщика ночных дорог! Игра выйдет в следующем году на ПК.
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об игре
Tokyo Xtreme Racer 2025 г.
7.1 11 оценок
срамота и жуткие лаги во время вращения камеры в гараже
Эта игра опоздала с релизом лет так на 20
Чёт не знаю как то слабовата пока что, ещё и камера прям прилипла к авто, не ужели опять движок юнити.
Напомнило бесплатный Night-Runners Prologue.
Для аркадных автоматов вполне норм. А вот зачем на другие платформы.