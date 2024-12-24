Представлен геймплей новой гоночной игры Tokyo Xtreme Racer

Разработчики Genki показали первый геймплей уличных гонок Tokyo Xtreme Racer, отзывы игроков оказались неоднозначными, одна часть критикует уведённое за устаревший геймплей и физику которая не изменилась за 24 года со времён Sega Dreamcast, вторая часть игроков похвалила разработчиков за приятную атмосферу ночных заездов. Tokyo Xtreme Racer — где улицы ваша игровая площадка, а время — ваш единственный враг, сразитесь с конкурентами, чтобы закрепить за собой место самого быстрого гонщика ночных дорог! Игра выйдет в следующем году на ПК.