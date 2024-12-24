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Tokyo Xtreme Racer 2025 г.
Гонки, Автомобили
7.1 11 оценок

Представлен геймплей новой гоночной игры Tokyo Xtreme Racer

Pavel Rally

Разработчики Genki показали первый геймплей уличных гонок Tokyo Xtreme Racer, отзывы игроков оказались неоднозначными, одна часть критикует уведённое за устаревший геймплей и физику которая не изменилась за 24 года со времён Sega Dreamcast, вторая часть игроков похвалила разработчиков за приятную атмосферу ночных заездов. Tokyo Xtreme Racer — где улицы ваша игровая площадка, а время — ваш единственный враг, сразитесь с конкурентами, чтобы закрепить за собой место самого быстрого гонщика ночных дорог! Игра выйдет в следующем году на ПК.

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Skullsmasher

срамота и жуткие лаги во время вращения камеры в гараже

1
Soler2

Эта игра опоздала с релизом лет так на 20

1
kotasha

Чёт не знаю как то слабовата пока что, ещё и камера прям прилипла к авто, не ужели опять движок юнити.

0
Pavel Rally

Напомнило бесплатный Night-Runners Prologue.

-1
hpi

Для аркадных автоматов вполне норм. А вот зачем на другие платформы.

-1