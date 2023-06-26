Ghost Recon Wildlands показали с видом из персонального видеорегистратора

Помните Unrecord? Помните игру на Unreal Engine 5, которая застала всех врасплох своим реализмом и видом с "бодикам" камеры? Что ж, пришло время испытать Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands с аналогичным видом из персонального видеорегистратора
Пользователь DEEF поделился следующим видео, демонстрирующим мод на вид из персонального видеорегистратора для Ghost Recon: Wildlands. И хотя это выглядит круто и захватывающе, есть что-то, что заставляет чувствовать себя немного не так. Возможно, это преувеличенная глубина резкости, эффекты размытия при движении и хроматической аберрации, из-за которых все выглядит чертовски размытым. У этого есть потенциал, но с более четкими пресетами.
В любом случае, чтобы добиться таких результатов, DEEF использовал мод Crussong's Bodycam Reshade for Ready Or Not и Ghost Recon Wildlands First Person Mod. Модификации доступны для бесплатного скачивания прямо с нашего сайта, через соответствующий раздел "Файлов".
надеюсь, этот вид не станет особо популярен в шутерах. слишком утомляет.
но разрабам только дай повод всякими такими фичами косяки прятать.
Больше похоже на запись с одного глаза вр очков.
Он ещё и зумится, как это не в глупо
все бы ни чего)) но я не понял, а нафига внутри закрытого помещения стоит пулемет который еще и смотрит не на вход, а на противоположную стену?!))) еще и за баррикадой из мешков с песком)))
Ну мне кажется, что вот тут прям видно, что это игра. А в Unrecord было сложно отличить видеосъемку от игры, за счет очень качественных и реалистичных анимаций. Здесь этого нет.