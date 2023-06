Ghost Recon Wildlands показали с видом из персонального видеорегистратора ©

Помните Unrecord? Помните игру на Unreal Engine 5, которая застала всех врасплох своим реализмом и видом с "бодикам" камеры? Что ж, пришло время испытать Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands с аналогичным видом из персонального видеорегистратора

Пользователь DEEF поделился следующим видео, демонстрирующим мод на вид из персонального видеорегистратора для Ghost Recon: Wildlands. И хотя это выглядит круто и захватывающе, есть что-то, что заставляет чувствовать себя немного не так. Возможно, это преувеличенная глубина резкости, эффекты размытия при движении и хроматической аберрации, из-за которых все выглядит чертовски размытым. У этого есть потенциал, но с более четкими пресетами.

В любом случае, чтобы добиться таких результатов, DEEF использовал мод Crussong's Bodycam Reshade for Ready Or Not и Ghost Recon Wildlands First Person Mod. Модификации доступны для бесплатного скачивания прямо с нашего сайта, через соответствующий раздел "Файлов".