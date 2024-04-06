Слух: действие Tom Clancy's The Division 3 развернется в Чикаго

Испанскому блогеру Manco Army удалось пообщаться с одним из бывших разработчиков Massive Entertainment, который на правах анонимности, поделился деталями игры Tom Clancy's The Division 3, разработка которой была официально подтверждена Ubisoft в сентябре 2023-го года.

По словам разработчика, действие триквела развернется в Чикаго. Игра не будет напрямую связана сюжетно с предыдущими частями, тем не менее, в ней будут побочные миссии, в которых будут представлены некоторые из персонажей предыдущих игр.

Город будет разделен на зоны, которые будут контролироваться шестью различными фракциями. Игроки смогут сами решать, с какой из фракций объединиться - благодаря этому, сюжет будет отличаться в зависимости от выбора игрока. Игрок сможет присоединиться к трем фракциям: Раскола, Отступников Бездны или к Воинам. Выбрав фракцию, игрок сможет изучить ее мотивы и предысторию, а так же ему станут доступны уникальные миссии фракции. По словам разработчика, это добавляет дополнительный уровень глубины в игровое повествование.

Так же разработчик подробнее рассказал про две фракции: