Слух: действие Tom Clancy's The Division 3 развернется в Чикаго

Испанскому блогеру Manco Army удалось пообщаться с одним из бывших разработчиков Massive Entertainment, который на правах анонимности, поделился деталями игры Tom Clancy's The Division 3, разработка которой была официально подтверждена Ubisoft в сентябре 2023-го года.
По словам разработчика, действие триквела развернется в Чикаго. Игра не будет напрямую связана сюжетно с предыдущими частями, тем не менее, в ней будут побочные миссии, в которых будут представлены некоторые из персонажей предыдущих игр.
Город будет разделен на зоны, которые будут контролироваться шестью различными фракциями. Игроки смогут сами решать, с какой из фракций объединиться - благодаря этому, сюжет будет отличаться в зависимости от выбора игрока. Игрок сможет присоединиться к трем фракциям: Раскола, Отступников Бездны или к Воинам. Выбрав фракцию, игрок сможет изучить ее мотивы и предысторию, а так же ему станут доступны уникальные миссии фракции. По словам разработчика, это добавляет дополнительный уровень глубины в игровое повествование.
Так же разработчик подробнее рассказал про две фракции:
- Фракция Раскола - это узкоспециализированная организация, обученная действовать во времена кризиса и катастрофы и состоящая из отважных и преданных своему делу агентов. Их миссия - защищать и сохранять то, что осталось от общества в ситуациях, когда агенты оказываются в чрезвычайных ситуациях. Они оснащены передовыми технологиями и имеют доступ к специализированным ресурсам, чтобы противостоять наиболее опасным угрозам. Эти агенты, узнаваемые по их знаковым часам и эмблемам, действуют в хорошо скоординированных тактических ячейках. Они являются экспертами в бою, скрытности и командной работе, применяя сложную тактику для нейтрализации угроз и поддержания порядка.
- Отступники Бездны - это подземная фракция, которая состоит из людей, недовольных и разочарованных существующими фракциями. Они нашли общее убежище под флагом Отступников Бездны. Эти повстанцы одержимы раскрытием скрытой правды о катастрофе, опустошившей город. Они не доверяют властям и созданным группам, занимающимся расследованием и шпионажем. Они проникают в структуры власти чтобы раскрыть многие темные тайны катастрофы.
Бред какой-то, учитывая куда сюжетно идет 2ая со своими облавами после ДЛЦ Нью-Йорк + в 2025 будет ДЛЦ с Бруклином.
1 была топ 2 так себе за исключением рейдом мы с парнями закрыли завод за 37 минут жаль игра пошла не по1 части
Зря ты русский с Литрой прогуливала. Может быть мысли формулировать научили бы.
Играл какую то часть не понравилось.
И она будет бесплатной? Одиночной игрой наконец то???
Бесплатная и одиночная игра вещи несовместимы
дивизия всегда была лутер-шутером, и да, ты можешь играть если хочешь, там спецом д ля соло игроков кто билд не способен собрать, есть легкий уровень сложности прикинь?
Это абсолютная копия предыдущих частей в других локациях с чуть изменными фишками. Юбики давно скатились и ничего оригинального придумать не в состоянии — одна сплошная калька. Бесплатных лутершутеров и на мобиле хватает.