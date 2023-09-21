Компания Ubisoft только что без лишнего шума подтвердила, что The Division 3 находится в активной разработке, в своем сообщении подробно рассказав о будущем бренда.
В настоящее время Джерайти является креативным директором Star Wars Outlaws в компании Massive Entertainment, создавшей франшизу Tom Clancy's The Division. После выхода Star Wars Outlaws он перейдет на должность бренд-продюсера The Division.
После прихода в Massive Entertainment и отправки оригинальной Tom Clancy's The Division в 2016 году Джерайти занимал должность креативного директора Tom Clancy's The Division 2.
Помимо Tom Clancy's The Division 3, Джерайти будет курировать и другие проекты во вселенной Tom Clancy's The Division, включая Tom Clancy's The Division Resurgence и Tom Clancy's The Division Heartland.
Одним из основных направлений работы Джерайти будет создание команды для Tom Clancy's The Division 2, а также обеспечение хорошей поддержки Tom Clancy's The Division 2.
У нас уже более 40 млн. игроков, но The Division все еще находится на начальном этапе своего становления как франшиза", - сказал Джерайти. "Нам предстоит рассказать много невероятных историй, исследовать новые места и защищать людей. Я думаю, что мы достигли этого, создав Tom Clancy's The Division с передовыми визуальными эффектами, невероятным геймплеем и обещанием игрокам, что они больше нигде не смогут получить такой опыт, а затем снова создав Tom Clancy's The Division 2. Речь идет о совершенствовании, о постоянном повышении планки качества.
Дааа , я верил что да )
Первач была норм. Вторая тоже норм. Сюжет там есть. Но больше всего мне понравилась wild lands
Вот это хорошая новость.
Первая сильно нравилась, а вот вторую зря покупал... Если следующая будет как вторая, тогда можно хоронить.
Одиночку то хоть добавят с сюжетом или и дальше тупо мультиплеер?)
интересно а там сюжет хоть есть я не в одну серию не играл
Я играл по сети во 2 часть. Тупо гринд. Меня на 10 часов хватило и всё.
Ну любители найдутся, в своей нише игра хорошая.
Искать сюжет в играх убисофт... ммм... мсье знает толк в извращениях.
В первой есть. Вообще первая лучше второй намного.