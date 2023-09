The Division 3 находится в активной разработке ©

Компания Ubisoft только что без лишнего шума подтвердила, что The Division 3 находится в активной разработке, в своем сообщении подробно рассказав о будущем бренда.

В настоящее время Джерайти является креативным директором Star Wars Outlaws в компании Massive Entertainment, создавшей франшизу Tom Clancy's The Division. После выхода Star Wars Outlaws он перейдет на должность бренд-продюсера The Division.

После прихода в Massive Entertainment и отправки оригинальной Tom Clancy's The Division в 2016 году Джерайти занимал должность креативного директора Tom Clancy's The Division 2.

Помимо Tom Clancy's The Division 3, Джерайти будет курировать и другие проекты во вселенной Tom Clancy's The Division, включая Tom Clancy's The Division Resurgence и Tom Clancy's The Division Heartland.

Одним из основных направлений работы Джерайти будет создание команды для Tom Clancy's The Division 2, а также обеспечение хорошей поддержки Tom Clancy's The Division 2.

У нас уже более 40 млн. игроков, но The Division все еще находится на начальном этапе своего становления как франшиза", - сказал Джерайти. "Нам предстоит рассказать много невероятных историй, исследовать новые места и защищать людей. Я думаю, что мы достигли этого, создав Tom Clancy's The Division с передовыми визуальными эффектами, невероятным геймплеем и обещанием игрокам, что они больше нигде не смогут получить такой опыт, а затем снова создав Tom Clancy's The Division 2. Речь идет о совершенствовании, о постоянном повышении планки качества.