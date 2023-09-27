Сессия публичного тестирования XDefiant назначена на 28 сентября и открыта для всех ПК-геймеров ©

Хотя дата выпуска XDefiant до сих пор неизвестна, те, кто хочет поиграть в игру раньше, смогут сделать это позже на этой неделе. Ubisoft объявила о проведении публичного тестирования XDefiant, которое состоится в ближайший четверг, 28 сентября.

Учитывая характер этого этапа тестирования, он доступен только для игроков на ПК и продлится всего шесть часов. Вот дополнительная информация об этом от исполнительного продюсера игры Марка Рубина.

Публичная сессия XDefiant:

Дата: 28 сентября 2023 г.

Время: 22:00 МСК – 04:00 МСК.

Предварительная загрузка: вторник, 26 сентября, 20:00 МСК.

Контент: предсезонный контент (карты, режимы и оружие/дополнения будут разблокированы на PTS).

Доступность: по всему миру, только для ПК.

Сеансы публичного тестирования будут доступны только на ПК и не будут иметь соглашения о неразглашении.