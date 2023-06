Новая Tomb Raider не пострадала от планов Embracer Group по отмене игр ©

Издательство Embracer Group объявило о реструктуризации, в результате которой будут сокращены сотрудники и отменены игры, но на новую игру Tomb Raider это никак не повлияет.

Ранее сегодня, 13 июня, генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс написал открытое письмо, в котором объявил о сокращении штата и отмене проектов в студиях, принадлежащих Embracer. "В течение последних лет Embracer инвестировала значительные средства как в приобретения, так и в стратегию ускоренного органического роста", - написал Вингефорс.

Embracer также будет закрывать студии по мере необходимости и полностью отменять проекты, находящиеся в разработке, хотя Вингефорс отметил, что игры, которых это коснется, почти наверняка будут необъявленными проектами.

Вскоре после публикации письма Вингефорса компания Crystal Dynamics, разработчик Tomb Raider, решила успокоить поклонников в Твиттере, опубликовав следующее сообщение.

Судя по всему, студия совершенно не пострадала от увольнений и отмен игр со стороны материнской компании, и ее работа над Perfect Dark и новой игрой Tomb Raider продолжается.

Что касается будущего Embracer Group, Вингефорс заключил, что компанию ждет "солидный год с множеством замечательных релизов". Среди них Remnant 2, Alone in the Dark, Payday 3, Homeworld 3, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и множество других менее громких релизов.