Соавтор Tomb Raider Пол Дуглас предпочитает новые части ремейкам

Соавтор Tomb Raider Пол Дуглас прокомментировал на Bluesky недавний анонс ремейка под названием Tomb Raider: Legacy of Atlantis, выразив личное предпочтение новым, оригинальным приключениям, а не переизданию или ремастерингу классических игр.

Она, похоже, вернулась. Лично я бы предпочёл исследовать новые затерянные миры, чем ещё один ремейк/ремастер/переосмысление чего-то, что мы создали под сильным давлением в 90-х. Скрестим пальцы, да? Хотя динозавры всегда будут крутыми...

В других сообщениях он добавил, что с нетерпением ждёт выхода двух анонсированных игр. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, переосмысленный ремейк первой Tomb Raider, запланирован к релизу в 2026 году, а Tomb Raider: Catalyst, новая часть серии, — в 2027 году.

Обе игры были представлены на The Game Awards 2025 и вызвали сенсацию в игровом сообществе.