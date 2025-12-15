ЧАТ ИГРЫ
Соавтор Tomb Raider Пол Дуглас предпочитает новые части ремейкам

monk70 monk70

Соавтор Tomb Raider Пол Дуглас прокомментировал на Bluesky недавний анонс ремейка под названием Tomb Raider: Legacy of Atlantis, выразив личное предпочтение новым, оригинальным приключениям, а не переизданию или ремастерингу классических игр.

Она, похоже, вернулась. Лично я бы предпочёл исследовать новые затерянные миры, чем ещё один ремейк/ремастер/переосмысление чего-то, что мы создали под сильным давлением в 90-х. Скрестим пальцы, да? Хотя динозавры всегда будут крутыми...

В других сообщениях он добавил, что с нетерпением ждёт выхода двух анонсированных игр. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, переосмысленный ремейк первой Tomb Raider, запланирован к релизу в 2026 году, а Tomb Raider: Catalyst, новая часть серии, — в 2027 году.

Обе игры были представлены на The Game Awards 2025 и вызвали сенсацию в игровом сообществе.

Egik81

Чем меня радует пиар это тем, что можно настолько извратить слова собеседника ради поставленной цели что небо и земля поменяются местами.)))

Лично я бы предпочёл исследовать новые затерянные миры, чем ещё один ремейк/ремастер/переосмысление чего-то,

и

В других сообщениях он добавил, что с нетерпением ждёт выхода двух анонсированных игр. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, переосмысленный ремейк первой Tomb Raider,
4
monk70

Одно не противоречит другому. То, что он предпочитает новые части не означает, что он не ждёт ремейк.

1
MaxxHouse303

Эдик вам походу нужно учится не мышлению а для начала языку общения. И сопоставлять.

1
MNM 777
3
Night Driving Avenger

Ну вот я тоже за новое, Catalyst продолжает трилогию 2000ых годов, а там уже есть ремейк первой Ларки, нафиг еще один делают. Самоповтором попахивает.

1
SOLUS5678

Каждому своё. Я лично очень жду эти 2 игры и теперь понимаю людей которые были рады ремейку РЕ4.

1