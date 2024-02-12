25 минут геймплея ремастеров Tomb Raider 1-2-3

Первая Tomb Raider была выпущена в 1996 году, почти 30 лет назад, и через несколько дней разработчик/издатель Aspyr возвращает оригинальную трилогию с некоторыми столь необходимыми обновлениями. Элементы управления были модернизированы, и игры выглядят лучше, но, к счастью, в составе пакета также доступны оригинальные версии трех игр. Редакторы портала Game Informer опубликовали новый видеоролик, демонстрирующий 25 минут игрового процесса обновлённой трилогии.
Релиз Tomb Raider I-III Remastered для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Switch состоится 14 февраля.
сто лет ждём именно ремейки первых 6 частей и аддонов (1996-2003)
Комментаторы отвратительны, 24 минуты пустого трёпа. Aspyr сделал порт старых игр на современные системы - это желание нажиться на ностальгии сорокалетних пацанов. Назвать это хорошей работой - большое лицемерие!
ХАХАХ они что за эта деньги собрались просить? Лучше бы ремейки простенькие сделали.
Найс ремастер. Лучше бы оставили как есть.