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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 86 оценок

25 минут геймплея ремастеров Tomb Raider 1-2-3

monk70
Новости

Первая Tomb Raider была выпущена в 1996 году, почти 30 лет назад, и через несколько дней разработчик/издатель Aspyr возвращает оригинальную трилогию с некоторыми столь необходимыми обновлениями. Элементы управления были модернизированы, и игры выглядят лучше, но, к счастью, в составе пакета также доступны оригинальные версии трех игр. Редакторы портала Game Informer опубликовали новый видеоролик, демонстрирующий 25 минут игрового процесса обновлённой трилогии.

Релиз Tomb Raider I-III Remastered для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Switch состоится 14 февраля.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Rorschach93

сто лет ждём именно ремейки первых 6 частей и аддонов (1996-2003)

0
Juan-Pablo

Комментаторы отвратительны, 24 минуты пустого трёпа. Aspyr сделал порт старых игр на современные системы - это желание нажиться на ностальгии сорокалетних пацанов. Назвать это хорошей работой - большое лицемерие!

0
Кyрица

ХАХАХ они что за эта деньги собрались просить? Лучше бы ремейки простенькие сделали.

-1
InboxM

Найс ремастер. Лучше бы оставили как есть.

-1