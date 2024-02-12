25 минут геймплея ремастеров Tomb Raider 1-2-3

Первая Tomb Raider была выпущена в 1996 году, почти 30 лет назад, и через несколько дней разработчик/издатель Aspyr возвращает оригинальную трилогию с некоторыми столь необходимыми обновлениями. Элементы управления были модернизированы, и игры выглядят лучше, но, к счастью, в составе пакета также доступны оригинальные версии трех игр. Редакторы портала Game Informer опубликовали новый видеоролик, демонстрирующий 25 минут игрового процесса обновлённой трилогии.

Релиз Tomb Raider I-III Remastered для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Switch состоится 14 февраля.