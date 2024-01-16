Обнародован большой список улучшений ремастеров Tomb Raider

Aspyr Media пообещала, что в ближайшем будущем поделится новыми подробностями о своем предстоящем проекте Tomb Raider I - III Remastered, и теперь это представлено в виде длинного поста в блоге PlayStation. Для начала, компания разобрала свое видение трех ремастеров в отношении графики и игрового процесса, внедрив улучшения, которые улучшают и то, и другое. Вы сможете использовать либо оригинальные элементы танкового управления эпохи PS1, либо новую схему управления, основанную на играх Legend, Anniversary и Underworld из игр Tomb Raider. Это сопоставляет управление камерой с правым джойстиком.
Кроме того, для битв с боссами были добавлены шкалы здоровья, внутриигровые предметы, такие как аптечки и боеприпасы, теперь будут трехмерными, а не двухмерными, и вы сможете разблокировать более 200 трофеев. Также есть фоторежим, в котором вы сможете сделать идеальный снимок Лары Крофт.
«Наша философия здесь была довольно простой: мы хотим, чтобы игры выглядели так, как они выглядели в вашем воображении», — сказал директор по продукту Крис Башаар. «Мы знали, что находимся на правильном пути в наших ранних игровых тестах, потому что некоторые игровые тестеры даже не знали, что играют с включенным современным визуалом».
Ниже вы найдете список еще большего количества обновлений, которые появятся в ремастере:
- Запеченные световые эффекты и эффекты в реальном времени
- Переключение графики (в любой момент игры вы можете переключаться между исходной и обновленной графикой)
- Новые модели, окружение и враги.
- Новые модели для Лары Крофт
Tomb Raider I–III Remastered выйдет 14 февраля 2024 года.
Модели Лары такие же топорные как и тогда
Вот то чего я всегда хотел от любого ремастера
Я заметил что они переделали лару, предметы, боссов, но дизайн уровней, как был таким и остался квадратным из оригинала разве что только текстуры заменили. так это и в Оригинале можно было сделать.
Обложку сделал на основе этого арта правда я любитель и не профи
В целом убрали пиксельность, квадратность, анимации плавнее, работает без танцев с бубном на нынешнем железе, да и норм.
Тут ремейк уместнее создавать. Понятно, что ремастер сделать проще, дешевле и быстрее по времени, но уже хватило ремастера рдр и мгс
Зачем ремейк когда можно сделать продолжение?
ремейк первой был в 2007 году и он отличный
Зачем продолжение, когда можно сделать новый IP.
Зачем новый запускать IP если можно доить уже раскрученый?
Сплошной негатив.