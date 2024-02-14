Появились оценки ремастеров Tomb Raider 1-2-3: сборник получает хорошие оценки критиков

Сегодня многие издания выставили свои оценки сборнику Tomb Raider от студии Crystal Dynamics, который включает в себя три обновленные классические игры с Ларой Крофт.

Трилогия получила хорошие оценки критиков: на данный момент средняя оценка проекта на Metacritic составляет 79 баллов, на Opencritic - 83 балла. Издания похвалили бережное отношение разработчиков к трилогии и органичные улучшения игры, которые при этом сохраняют всю суть классических игр - разработчики не стали добавлять в игры различного рода подсказки и упрощения геймплея, поэтому игрокам придется самим разгадывать загадки чтобы дальше двигаться по сюжету.

Так же журналистам понравился баланс между оригинальным видом игры и улучшением графики: несмотря на улучшенную графическую составляющую, стиль данных игр нисколько не изменился. При этом разработчики добавили еще и возможность выбрать оригинальную графику. Из минусов журналисты отмечают временами не слишком удобное управление.

Некоторые оценки игры:

PC Gamer - 78 / 100

Hobby Consolas - 77 / 100

God is a Geek - 7 / 10

GamingTrend -85 / 100

COGconnected - 90 / 100

Push Square - 8 / 10

Nintendo Life - 8 / 10

Pure Nintendo - 8.5 / 10

Dexerto - 5/5

PSX Brasil - 95/100

COGconnected - 90/100

Релиз сборника состоится сегодня на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.