Появились оценки ремастеров Tomb Raider 1-2-3: сборник получает хорошие оценки критиков

Сегодня многие издания выставили свои оценки сборнику Tomb Raider от студии Crystal Dynamics, который включает в себя три обновленные классические игры с Ларой Крофт.
Трилогия получила хорошие оценки критиков: на данный момент средняя оценка проекта на Metacritic составляет 79 баллов, на Opencritic - 83 балла. Издания похвалили бережное отношение разработчиков к трилогии и органичные улучшения игры, которые при этом сохраняют всю суть классических игр - разработчики не стали добавлять в игры различного рода подсказки и упрощения геймплея, поэтому игрокам придется самим разгадывать загадки чтобы дальше двигаться по сюжету.
Так же журналистам понравился баланс между оригинальным видом игры и улучшением графики: несмотря на улучшенную графическую составляющую, стиль данных игр нисколько не изменился. При этом разработчики добавили еще и возможность выбрать оригинальную графику. Из минусов журналисты отмечают временами не слишком удобное управление.
Некоторые оценки игры:
- PC Gamer - 78 / 100
- Hobby Consolas - 77 / 100
- God is a Geek - 7 / 10
- GamingTrend -85 / 100
- COGconnected - 90 / 100
- Push Square - 8 / 10
- Nintendo Life - 8 / 10
- Pure Nintendo - 8.5 / 10
- Dexerto - 5/5
- PSX Brasil - 95/100
- COGconnected - 90/100
Релиз сборника состоится сегодня на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.
Да потому что норм ремастер. Ничего лишнего не добавили, ничего нужного не выкинули.