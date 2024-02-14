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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 87 оценок

Появились оценки ремастеров Tomb Raider 1-2-3: сборник получает хорошие оценки критиков

AceTheKing
Новости

Сегодня многие издания выставили свои оценки сборнику Tomb Raider от студии Crystal Dynamics, который включает в себя три обновленные классические игры с Ларой Крофт.

Трилогия получила хорошие оценки критиков: на данный момент средняя оценка проекта на Metacritic составляет 79 баллов, на Opencritic - 83 балла. Издания похвалили бережное отношение разработчиков к трилогии и органичные улучшения игры, которые при этом сохраняют всю суть классических игр - разработчики не стали добавлять в игры различного рода подсказки и упрощения геймплея, поэтому игрокам придется самим разгадывать загадки чтобы дальше двигаться по сюжету.

Так же журналистам понравился баланс между оригинальным видом игры и улучшением графики: несмотря на улучшенную графическую составляющую, стиль данных игр нисколько не изменился. При этом разработчики добавили еще и возможность выбрать оригинальную графику. Из минусов журналисты отмечают временами не слишком удобное управление.

Некоторые оценки игры:

  • PC Gamer - 78 / 100
  • Hobby Consolas - 77 / 100
  • God is a Geek - 7 / 10
  • GamingTrend -85 / 100
  • COGconnected - 90 / 100
  • Push Square - 8 / 10
  • Nintendo Life - 8 / 10
  • Pure Nintendo - 8.5 / 10
  • Dexerto - 5/5
  • PSX Brasil - 95/100
  • COGconnected - 90/100

Релиз сборника состоится сегодня на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Pravdarub

Да потому что норм ремастер. Ничего лишнего не добавили, ничего нужного не выкинули.

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