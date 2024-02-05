Свежие скриншоты обновленной трилогии Tomb Raider

В сети активно обсуждают огромное количество достижений в ремастер-трилогии оригинальной серии Tomb Raider. В играх можно будет заработать 272 уникальных игровых трофея, посетив узнаваемые места из культовых игр. Вместе с ачивками в сети также появились свежая порция скриншотов Tomb Raider 1-3 Remastered, с демонстрацией различных локаций.

Новые изображения трилогии Tomb Raider появились в цифровых магазинах в преддверии скорого релиза. Скриншоты позволяют увидеть знаменитые уровни из первых трех игр серии, которые получили улучшенные текстуры. Вместе со знакомыми локациями были также показаны секретные уровни и другие дополнения к оригинальной игре, которые появятся в ремастерах.

Tomb Raider 1-2-3 Remastered позволит игрокам вновь испытать на себе оригинальные приключения Лары Крофт на современных платформах. Обновленное издание игр получит улучшенную поддержку экранов, переработанное освещение, новые текстуры и многое другое. Релиз сборника состоится 14 февраля на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.