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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 72 оценки

Свежие скриншоты обновленной трилогии Tomb Raider

Gutsz
Новости

В сети активно обсуждают огромное количество достижений в ремастер-трилогии оригинальной серии Tomb Raider. В играх можно будет заработать 272 уникальных игровых трофея, посетив узнаваемые места из культовых игр. Вместе с ачивками в сети также появились свежая порция скриншотов Tomb Raider 1-3 Remastered, с демонстрацией различных локаций.

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Новые изображения трилогии Tomb Raider появились в цифровых магазинах в преддверии скорого релиза. Скриншоты позволяют увидеть знаменитые уровни из первых трех игр серии, которые получили улучшенные текстуры. Вместе со знакомыми локациями были также показаны секретные уровни и другие дополнения к оригинальной игре, которые появятся в ремастерах.

Tomb Raider 1-2-3 Remastered позволит игрокам вновь испытать на себе оригинальные приключения Лары Крофт на современных платформах. Обновленное издание игр получит улучшенную поддержку экранов, переработанное освещение, новые текстуры и многое другое. Релиз сборника состоится 14 февраля на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Сирэй

Как будто мододелы сугубо решили потренироваться.

4
Pravdarub

И хорошо. Что то на оригиналы графомодов не особо. А игры уж очень плохо состарились. Если корявый геймплей поправят будет уже не плохо.

0
JJ_Jon_34_rus

Какой ужс)

1
Pa-Shady

не знаю кто как,а я наконец смогу пройти эту серию нормально(а не высерный перезапуск недоанчартеда).

0
Arbalet777

Они за это ещё и деньги хотят получить

0
kotasha

Странная графика, будто через неро сеть игру сделали.

0
Робот Колдун

Это реально ремастер? Или через Nvidia технологию энтузиасты подкрутили?

0