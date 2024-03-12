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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.3 200 оценок

Tomb Raider I-III Remastered в Steam получила обновление

VovanVV1982

Переработанные версии игр получили улучшенную графику, улучшенное освещение и текстуры. Кроме того, патч также содержит исправления ошибок и улучшения в игровом процессе.

Примечания к патчу:

Обновлены текстуры зыбучих песков в режиме HD.

  • Водопад больше не исчезает при переключении уровней в диспетчерской пустыни Невада.
  • Драгоценный камень теперь виден на уровне «Печь богов».
  • Секретный уровень «Все Святыни» теперь срабатывает правильно.
  • Детали Skybox теперь видны в Режим HD в начале «Утеса Шекспира».

Все игры:

  • Добавлены отсутствующие HD-текстуры.
  • Обновлены текстуры под лестницами, чтобы на них больше не влияло движение камеры.
  • Обновлено освещение в некоторых тускло освещенных областях.
  • Устранены текстуры, которые иногда исчезали в зависимости от положения камеры.
  • Переработаны элементы, которые можно подобрать в тускло освещенных местах, чтобы они стали более заметными.

Tomb Raider I:

  • Исправлены размеры изображений, поэтому картины в «Доме Лары» больше не обрезались.
  • Исправлено частичное отсутствие двери на уровне «Египет».
  • Обновлены текстуры при подборе ключей, чтобы они были более заметными.
  • Обновлены текстуры лавы, которые не были прозрачными при просмотре под определенными углами.

Tomb Raider II:

  • Устранен сбой, который мог произойти на уровне «Дом, милый дом».
  • Обновлен хитбокс для пауков на уровне «Великая стена».
  • Обновлены неуместные секреты на уровнях «Золотая маска».
  • Снегоход больше не едет назад при стрельбе в режиме «Современное управление».
  • Обновлены дверные ручки, теперь они включают правильные текстуры на уровне «Зона дайвинга».
  • Обновлена ​​HD-текстура расплавленного золота на уровне «Королевство».
  • Обновлен снежный камуфляж в режиме HD на уровне «Холодная война».

Tomb Raider III:

  • Обновлены текстуры зыбучих песков в режиме HD.
  • Водопад больше не исчезает при переключении уровней в диспетчерской пустыни Невада.
  • Драгоценный камень теперь виден на уровне «Печь богов».
  • Секретный уровень «Все Святыни» теперь срабатывает правильно.
  • Детали Skybox теперь видны в Режим HD в начале «Утеса Шекспира».
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Rorschach93

и как теперь понять, лучше или аналогично, чем ЕГС версия ? 🤔

1
VovanVV1982

https://store.steampowered.com/news/app/2478970/view/4150700931638146384?l=russian

скорее всего одинаковые стали. выше анонс обновления.

Объявление о обновлении 1 Tomb Raider I-III

Мы благодарим страстное сообщество Tomb Raider за вашу постоянную поддержку, отзывы и отзывы о Tomb Raider I-III Remastered. Мы очень рады и ошеломлены реакцией сообщества.

В настоящее время мы работаем над первым обновлением, которое, как мы ожидаем, выйдет в ближайшие несколько недель. Мы ценим ваше терпение, поскольку хотим быть уверены, что качество соответствует потребностям и ожиданиям нашего сообщества.

Что касается сборки Epic Games Store и связанных с ней историй…

Разрабатываемая сборка с неполными ресурсами доступна для загрузки в Epic Games Store.

Контент в этой сборке Epic Games Store содержал некоторые материалы, находящиеся в стадии разработки, которые не соответствуют нашим окончательным ожиданиям по качеству. Мы исправили сборку, чтобы она соответствовала активной версии Steam.

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Juan-Pablo

Ачивку со сбором всех предметов в первой части не починили?

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