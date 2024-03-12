Tomb Raider I-III Remastered в Steam получила обновление

Переработанные версии игр получили улучшенную графику, улучшенное освещение и текстуры. Кроме того, патч также содержит исправления ошибок и улучшения в игровом процессе.
Примечания к патчу:
Обновлены текстуры зыбучих песков в режиме HD.
- Водопад больше не исчезает при переключении уровней в диспетчерской пустыни Невада.
- Драгоценный камень теперь виден на уровне «Печь богов».
- Секретный уровень «Все Святыни» теперь срабатывает правильно.
- Детали Skybox теперь видны в Режим HD в начале «Утеса Шекспира».
Все игры:
- Добавлены отсутствующие HD-текстуры.
- Обновлены текстуры под лестницами, чтобы на них больше не влияло движение камеры.
- Обновлено освещение в некоторых тускло освещенных областях.
- Устранены текстуры, которые иногда исчезали в зависимости от положения камеры.
- Переработаны элементы, которые можно подобрать в тускло освещенных местах, чтобы они стали более заметными.
Tomb Raider I:
- Исправлены размеры изображений, поэтому картины в «Доме Лары» больше не обрезались.
- Исправлено частичное отсутствие двери на уровне «Египет».
- Обновлены текстуры при подборе ключей, чтобы они были более заметными.
- Обновлены текстуры лавы, которые не были прозрачными при просмотре под определенными углами.
Tomb Raider II:
- Устранен сбой, который мог произойти на уровне «Дом, милый дом».
- Обновлен хитбокс для пауков на уровне «Великая стена».
- Обновлены неуместные секреты на уровнях «Золотая маска».
- Снегоход больше не едет назад при стрельбе в режиме «Современное управление».
- Обновлены дверные ручки, теперь они включают правильные текстуры на уровне «Зона дайвинга».
- Обновлена HD-текстура расплавленного золота на уровне «Королевство».
- Обновлен снежный камуфляж в режиме HD на уровне «Холодная война».
Tomb Raider III:
- Обновлены текстуры зыбучих песков в режиме HD.
- Водопад больше не исчезает при переключении уровней в диспетчерской пустыни Невада.
- Драгоценный камень теперь виден на уровне «Печь богов».
- Секретный уровень «Все Святыни» теперь срабатывает правильно.
- Детали Skybox теперь видны в Режим HD в начале «Утеса Шекспира».
и как теперь понять, лучше или аналогично, чем ЕГС версия ? 🤔
https://store.steampowered.com/news/app/2478970/view/4150700931638146384?l=russian
скорее всего одинаковые стали. выше анонс обновления.
Объявление о обновлении 1 Tomb Raider I-III
Мы благодарим страстное сообщество Tomb Raider за вашу постоянную поддержку, отзывы и отзывы о Tomb Raider I-III Remastered. Мы очень рады и ошеломлены реакцией сообщества.
В настоящее время мы работаем над первым обновлением, которое, как мы ожидаем, выйдет в ближайшие несколько недель. Мы ценим ваше терпение, поскольку хотим быть уверены, что качество соответствует потребностям и ожиданиям нашего сообщества.
Что касается сборки Epic Games Store и связанных с ней историй…
Разрабатываемая сборка с неполными ресурсами доступна для загрузки в Epic Games Store.
Контент в этой сборке Epic Games Store содержал некоторые материалы, находящиеся в стадии разработки, которые не соответствуют нашим окончательным ожиданиям по качеству. Мы исправили сборку, чтобы она соответствовала активной версии Steam.
Ачивку со сбором всех предметов в первой части не починили?