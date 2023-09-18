В новом ролике ремастеры первых трех частей Tomb Raider сравнили с оригиналами

Лара Крофт вернется благодаря студии Aspyr, которая в сотрудничестве с Crystal Dynamics предлагает лучшее из возможных изданий классических приключений охотницы за сокровищами.
Одна из самых культовых героинь игровой индустрии вернется на рынок в середине февраля. Пользователь Cycu1 выпустил новый ролик, в котором хорошо видны масштабы изменений, произведенных студией.
В комплект Tomb Raider I-III Remastered входят Tomb Raider I с расширением The Unfinished Business, Tomb Raider II с расширением The Gold Mask и Tomb Raider III с расширением The Lost Artifact - разработчики позаботились о том, чтобы предоставить полный набор материалов. Опытные геймеры, которые уже познакомились с каждой частью классического издания, смогут уверенно переключаться между оригиналом и обновленным сеттингом во время игрового процесса.
В настоящее время Tomb Raider I-III Remastered можно приобрести по цене 990 рублей, что должно побудить некоторых покупателей потянуться за этим набором.
Выглядит так будто старый обшарпанный фасад панельной хрущёвки покрасили под видом кап ремонта.
Кадр из ремастера Лары Крофт, который мы все будем ругать в 2024 году.
Теперь вся трилогия -- это форк со старого движка на какой-то там новый. Трилогию перевели на новый движок, может даже на UE4, а нормальные скелетные анимации не прикрутили. В итоге у нас тут адский волк (и не только) и перекошенная Лара в духе скелетной анимации из горе-переизданий GTA Trilogy.
Ассеты с костями и анимации (которых на UE и Unity тысячи), видимо, не нужны были авторам этого горе-ремастера.
В видео видно, что Лара двигается, как робот. Скелетная анимация осталась на уровне оригинальной трилогии из 90х.
Этот издатель ещё ремастер Fahrenheit переиздавал и там только текстуры обновили.
Ну дак это ремастер, а не ремейк
Рил, убогая поделка. Ремейк бы забабахали, вот это было бы дело.
Дак есть же tomb rider aniversary, это и был ремейк 1 части.
Надеюсь что управление будет нормальным, а не как это сделали в ДмС1-4, не сказал бы что это плохо, но просто не очень удобно играть только на клавиатуре.
Местами в оригинале окружение выглядит более детализированным. Хорошо ремастернули))
Неплохо
Графика похожа на angel of darkness
Потянуться, ору
Я думал будет ещё хуже.
Не ну ремастеры неплохие так-то, видали и похуже.
Всё познаётся в сравнении, это конечно не ремейк, который мог бы получится переведи они игры на движок последней части, но если сравнивать с некоторыми другими ремастерами, очень даже неплохо.
Слабенький ремастер, просто поменяли модели, Lara Croft Tomb Raider: Anniversary выглядит лучше, она как раз переиздания 1 части, с анимацией вообще беда.
Эээ, верните треугольную грудь!
Управление улучшать не будут?