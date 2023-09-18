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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
9.3 9 оценок

В новом ролике ремастеры первых трех частей Tomb Raider сравнили с оригиналами

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butcher69
Новости

Лара Крофт вернется благодаря студии Aspyr, которая в сотрудничестве с Crystal Dynamics предлагает лучшее из возможных изданий классических приключений охотницы за сокровищами.

Одна из самых культовых героинь игровой индустрии вернется на рынок в середине февраля. Пользователь Cycu1 выпустил новый ролик, в котором хорошо видны масштабы изменений, произведенных студией.

В комплект Tomb Raider I-III Remastered входят Tomb Raider I с расширением The Unfinished Business, Tomb Raider II с расширением The Gold Mask и Tomb Raider III с расширением The Lost Artifact - разработчики позаботились о том, чтобы предоставить полный набор материалов. Опытные геймеры, которые уже познакомились с каждой частью классического издания, смогут уверенно переключаться между оригиналом и обновленным сеттингом во время игрового процесса.

В настоящее время Tomb Raider I-III Remastered можно приобрести по цене 990 рублей, что должно побудить некоторых покупателей потянуться за этим набором.

20
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Roayal cat

Выглядит так будто старый обшарпанный фасад панельной хрущёвки покрасили под видом кап ремонта.

8
Danny Lamb

Кадр из ремастера Лары Крофт, который мы все будем ругать в 2024 году.

Теперь вся трилогия -- это форк со старого движка на какой-то там новый. Трилогию перевели на новый движок, может даже на UE4, а нормальные скелетные анимации не прикрутили. В итоге у нас тут адский волк (и не только) и перекошенная Лара в духе скелетной анимации из горе-переизданий GTA Trilogy.

Ассеты с костями и анимации (которых на UE и Unity тысячи), видимо, не нужны были авторам этого горе-ремастера.

В видео видно, что Лара двигается, как робот. Скелетная анимация осталась на уровне оригинальной трилогии из 90х.

2
Нейтан Дрейк Danny Lamb

Этот издатель ещё ремастер Fahrenheit переиздавал и там только текстуры обновили.

0
PolGhost Danny Lamb

Ну дак это ремастер, а не ремейк

1
CAN I HABE PIZZA PLS

Рил, убогая поделка. Ремейк бы забабахали, вот это было бы дело.

0
XDDRUS CAN I HABE PIZZA PLS

Дак есть же tomb rider aniversary, это и был ремейк 1 части.

0
tinsoman

Надеюсь что управление будет нормальным, а не как это сделали в ДмС1-4, не сказал бы что это плохо, но просто не очень удобно играть только на клавиатуре.

2
BrokVud

Местами в оригинале окружение выглядит более детализированным. Хорошо ремастернули))

1
askazanov

Неплохо

1
Glodus Muspell

Графика похожа на angel of darkness

0
Satty
побудить некоторых покупателей потянуться за этим набором.

Потянуться, ору

0
Uilenspiegel

Я думал будет ещё хуже.

0
SewAwOw

Не ну ремастеры неплохие так-то, видали и похуже.

0
KnDiman

Всё познаётся в сравнении, это конечно не ремейк, который мог бы получится переведи они игры на движок последней части, но если сравнивать с некоторыми другими ремастерами, очень даже неплохо.

0
kotasha

Слабенький ремастер, просто поменяли модели, Lara Croft Tomb Raider: Anniversary выглядит лучше, она как раз переиздания 1 части, с анимацией вообще беда.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Эээ, верните треугольную грудь!

-1
Нейтан Дрейк

Управление улучшать не будут?

-2