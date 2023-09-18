В новом ролике ремастеры первых трех частей Tomb Raider сравнили с оригиналами ©

Лара Крофт вернется благодаря студии Aspyr, которая в сотрудничестве с Crystal Dynamics предлагает лучшее из возможных изданий классических приключений охотницы за сокровищами.

Одна из самых культовых героинь игровой индустрии вернется на рынок в середине февраля. Пользователь Cycu1 выпустил новый ролик, в котором хорошо видны масштабы изменений, произведенных студией.

В комплект Tomb Raider I-III Remastered входят Tomb Raider I с расширением The Unfinished Business, Tomb Raider II с расширением The Gold Mask и Tomb Raider III с расширением The Lost Artifact - разработчики позаботились о том, чтобы предоставить полный набор материалов. Опытные геймеры, которые уже познакомились с каждой частью классического издания, смогут уверенно переключаться между оригиналом и обновленным сеттингом во время игрового процесса.

В настоящее время Tomb Raider I-III Remastered можно приобрести по цене 990 рублей, что должно побудить некоторых покупателей потянуться за этим набором.