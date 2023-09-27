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Tomb Raider (2013) 05.03.2013
9 5 717 оценок

Лара Крофт получит аниме-сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

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butcher69
Новости

Во время виртуального мероприятия Netflix Drop 01 был представлен первый взгляд на предстоящий аниме-сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft в виде тизера-трейлера, который вы можете посмотреть ниже. Сериал должен выйти на Netflix в 2024 году.

Трейлер не раскрывает сюжета, но подчеркивает визуальный стиль и экшен адаптации игры. До появления этого трейлера новости о сериале долгое время были относительно скудными. В 2021 году было объявлено, что в мультсериале появились два новых участника, в том числе актер Эрл Бейлон, озвучивавший Джона в игре Shadow of the Tomb Raider. В аниме Бейлон будет озвучивать того же персонажа. Кроме того, Аллен Мальдонадо (Heels, The Last OG) был приглашен на роль Зипа, персонажа, который ранее появлялся в Tomb Raider Chronicles, Legend и Underworld. Как было объявлено ранее, Хейли Этвелл (Пегги из фильма "Капитан Америка") озвучивает Лару Крофт.

-7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
askazanov

Может не надо!?

4
maximus388

это же Азула из Аватара )

Костерить по чем зря не собираюсь, нужно подождать релиз и посмотреть, обо*рать всегда можно успеть. Так то и обласканные Аркейн и Киберпанк тоже на Нэтфликсе выходили, пусть и с иными вводными.

2
Кей Овальд

Большую кучу Кринжа предчувствую я. Особенно после последних фильмов.

0
Shеpard

Скорее очередной кал от нетфликс.

0
Mr_Bredman

А почему она потемнела ? Я так понял аниме связано с игровой трилогией, а там у нее другой цвет кожи побелее будет. Мда нетфликс не изменяет своим принципам. P.S Я если что не расист, но нельзя менять изначальную расу персонажа в угоду повесточки.

0
PuserG

Это принцесса Жасмин))

1
tinsoman

А в чём смысл адаптации? Кто нибудь может обьяснить? Обычно это всё просто скучный филлер с типичными для аниме персонажами.

0