Лара Крофт получит аниме-сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Во время виртуального мероприятия Netflix Drop 01 был представлен первый взгляд на предстоящий аниме-сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft в виде тизера-трейлера, который вы можете посмотреть ниже. Сериал должен выйти на Netflix в 2024 году.
Трейлер не раскрывает сюжета, но подчеркивает визуальный стиль и экшен адаптации игры. До появления этого трейлера новости о сериале долгое время были относительно скудными. В 2021 году было объявлено, что в мультсериале появились два новых участника, в том числе актер Эрл Бейлон, озвучивавший Джона в игре Shadow of the Tomb Raider. В аниме Бейлон будет озвучивать того же персонажа. Кроме того, Аллен Мальдонадо (Heels, The Last OG) был приглашен на роль Зипа, персонажа, который ранее появлялся в Tomb Raider Chronicles, Legend и Underworld. Как было объявлено ранее, Хейли Этвелл (Пегги из фильма "Капитан Америка") озвучивает Лару Крофт.
Может не надо!?
это же Азула из Аватара )
Костерить по чем зря не собираюсь, нужно подождать релиз и посмотреть, обо*рать всегда можно успеть. Так то и обласканные Аркейн и Киберпанк тоже на Нэтфликсе выходили, пусть и с иными вводными.
Большую кучу Кринжа предчувствую я. Особенно после последних фильмов.
Скорее очередной кал от нетфликс.
А почему она потемнела ? Я так понял аниме связано с игровой трилогией, а там у нее другой цвет кожи побелее будет. Мда нетфликс не изменяет своим принципам. P.S Я если что не расист, но нельзя менять изначальную расу персонажа в угоду повесточки.
Это принцесса Жасмин))
А в чём смысл адаптации? Кто нибудь может обьяснить? Обычно это всё просто скучный филлер с типичными для аниме персонажами.