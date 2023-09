Лара Крофт получит аниме-сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ©

Во время виртуального мероприятия Netflix Drop 01 был представлен первый взгляд на предстоящий аниме-сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft в виде тизера-трейлера, который вы можете посмотреть ниже. Сериал должен выйти на Netflix в 2024 году.

Трейлер не раскрывает сюжета, но подчеркивает визуальный стиль и экшен адаптации игры. До появления этого трейлера новости о сериале долгое время были относительно скудными. В 2021 году было объявлено, что в мультсериале появились два новых участника, в том числе актер Эрл Бейлон, озвучивавший Джона в игре Shadow of the Tomb Raider. В аниме Бейлон будет озвучивать того же персонажа. Кроме того, Аллен Мальдонадо (Heels, The Last OG) был приглашен на роль Зипа, персонажа, который ранее появлялся в Tomb Raider Chronicles, Legend и Underworld. Как было объявлено ранее, Хейли Этвелл (Пегги из фильма "Капитан Америка") озвучивает Лару Крофт.