Анонсирована коллекция ремастеров Tomb Raider IV-VI

Компания Aspyr анонсировала коллекцию ремастеров Tomb Raider IV-VI. Tomb Raider IV-VI Remastered включает в себя Tomb Raider: The Last Revelation (1999), Tomb Raider: Chronicles (2000) и Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003), каждая из которых переработана с улучшенной графикой, современными возможностями управления, фоторежимом, трофеями и достижениями и многим другим, с возможностью переключения между классической и современной графикой на лету.

Tomb Raider IV-VI Remastered выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store 14 февраля 2025 года.