Анонсирована коллекция ремастеров Tomb Raider IV-VI

Компания Aspyr анонсировала коллекцию ремастеров Tomb Raider IV-VI. Tomb Raider IV-VI Remastered включает в себя Tomb Raider: The Last Revelation (1999), Tomb Raider: Chronicles (2000) и Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003), каждая из которых переработана с улучшенной графикой, современными возможностями управления, фоторежимом, трофеями и достижениями и многим другим, с возможностью переключения между классической и современной графикой на лету.
Tomb Raider IV-VI Remastered выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store 14 февраля 2025 года.
Интересно, на второй раз они поймут или нет, что в подобных старых играх где управление было спорным ещё в момент релиза, это самое управление надо координально переделывать и именно его добавлять в качестве варианта "современное", а не то недоразумение что они сделали в ремастере 1-3?
В итоге там осталось "танковое" управление, которое надо только фанатам и извращенцам, и их гавёное современное, которое по факту нихрена не современное, а такое же "танковое", только ещё и убитое камерой.
Поддерживаю, фанаты, для первого Гарри Поттера на ПК (у которого не было управления мышью и передвижение тоже было строго по линиям) сделали мод с нормальным современным управлением как в любой нормальной современной игре от третьего лица или даже не очень современной. Хорошее управление камерой прикрутили и передвижение, как итог - играется ещё более прекрасно, чем раньше.
Aspyr однозначно следовало именно подобное делать и добавлять в ремастер под заголовком "современное", а не то что они сделали в итоге.
Абсолютно плюсую. Я играл в переиздание этой трилогии от Aspyr и это было катастрофически ужасно. Особенно ужасным было управление (Ларой) роботом из boston dynamics. Они ещё сделали обновлённый режим, но в нём постоянные баги. Обратный прыжок за спину внятно не сделать и т.п.
Возможно, если бы авторы всё делали на UE, то они могли бы к игре прикрутить обновлённый movement.
Ну, судя по трейлеру, нихрена не поменяется и нормального управления в качестве альтернативы не будет. Видать, продажи устроили, а фанатики так и визжали в восторге от своего "такового" управления, остальных они слушать не стали.
И "правильно", зачем стараться если и так схавают и бабос мутится. Мы же тут не классику осовремениваем ей богу, а вы что подумали ?
Не знаю чего конкретно люди ждали от ремастера (не в обиду, я просто не знаю), меня устраивает, кроме немяемой сложности 2-3й части(это не хардкор, а просто накрутка HP врагам, вот здесь могли предоставить выбор игрокам). Продался вообще ради Лары Елены Соловьевой.
Ожидали всего того что есть сейчас, но ещё и нормальное управление как альтернативу и в дополнение к танковому.
То есть что-то приятное, управляемое, динамичное, отзывчивое, что-то в духе: Гарри Поттер 2-3, Rune, Star Wars: Jedi Outcast/Jedi Academy, American McGee’s Alice, Alice: Madness Returns, Tomb Raider - Legend, Anniversary, Underworld.
Управление в котором тебе для простого действия не надо корячить пальцы, управление в котором ты спокойно можешь прыгнуть по диагонали или остановить/развернуть персонажа в любой нужный тебе момент, управление в котором длинная прыжка регулируется банальной длительностью зажатия этой самой кнопки прыжка и т.д. Короче нормальное управление как в нормальных играх от третьего лица.
Лучше б Легенду ремастернули - самая любимая из старых частей
Ну так дойдут и до трилогии Anniversary, Legend, Underworld
Underworld DLC эксклюзив имеет у Xbox 360 и графически лучше. Legend имеет граф.баги. Надеюсь исправят эту оплошность.
В legend граф. багов не ловил.
Он в принципе один из лучших ТР. Если не самый лучший.
Она и сейчас норм выглядит.
Ну лаааадно. Если бы подтянули немного я бы не отказался конечно)))
Эксклюзивность у DLC уже прошла. Была новость об этом. Так что вполне могут выпустить полный сборник.
Логично. И ожидаемо.
вообще не жду)
я фанат трилогии 2013-15-18
ну ли еще пробовал Легенду - Анниверсари - Андерворлд
Управление в этих ремастерах - полный ПИ....!
Ларка хороша)
Легенду - Анниверсари - Андерворлд пожалуйста !
Я очень рад, очень класно что они решили сделать ремастер этих частей.
то что нуждается в ремейках, разрабы делают обосраремастеры, а то что вообще не нужно переделывать, там высерают ремейки и ремастеры)
The Angel of Darkness кривоватая была, посмотрим что там исправят.
Anniversary, Legend, Underworld если и выйдут ремастеры, то там мне кажется изменения не такие будут весомые.
Angel of darkness нужен не ремастер, а ремейк. Ужаснее игры не придумаешь. Почти.