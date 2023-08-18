Фанат работает над переосмыслением-демейком Tomb Raider: Legend ©

А вот и кое-что действительно интересное для всех наших фанатов Tomb Raider. Delca на YouTube в настоящее время работает над переосмыслением-демейком Tomb Raider: Legend, и ниже вы можете найти геймплейное видео из нее.

Tomb Raider Legend Demake — это фан-игра/демейк Tomb Raider: Legend. Для создания этого демейка Delca использует усовершенствованную версию движка TR4 (называемую TRNG).

Самое интересное, что в этом неофициальной фанатском демейке геймплей и окружение ближе к оригинальным 32-битным играм Tomb Raider. Как утверждает Delca, игровой процесс и окружение «переосмыслены так, как если бы они были созданы Core Design в конце 90-х — начале 2000-х».

Для тех, кто не знает, Tomb Raider: Legend — это приключенческая видеоигра, разработанная Crystal Dynamics и изданная Eidos Interactive. Это седьмая основная часть в серии Tomb Raider и перезагрузка серии. Tomb Raider Legend вышла в 2005 году на многих платформах, включая ПК.

Delca планирует выпустить первую главу Tomb Raider Legend Demake 26 августа.