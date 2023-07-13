Анонсировано переиздание приключенческого платформера Tomba! для PS4, PS5, Switch и ПК

Limited Run Games объявила, что приключенческий платформер Tomba!, разработанный Whoopee Camp. выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК в Steam.
Создатель Токуро Фудзивара участвует в проекте, и фанаты могут ожидать новый саундтрек от Фудзиты Харуми. Проект создаётся на Carbon Engine.
Игра следует за главным героем, пытающимся вернуть браслет своего деда у враждебно настроенных свиней. Это была действительно любимая классика на оригинальной PlayStation, поэтому увидеть ее возрождение, честно говоря, кажется нереальным. Запланированы физические и цифровые релизы, но подробности пока не сообщаются.
Классный платформер-квест)
да
Ура, на PS5 наконец выйдет нормальная игра.
2 часть самая сок была
Класс. Помню сначала начинал проходить игру на приставке, а потом допроходил на эмуле. Прикольная игра. Будет что вспомнить)
Только первая часть??? А как-же вторая??