Tomba! 19.06.2012
0 0 оценок

Анонсировано переиздание приключенческого платформера Tomba! для PS4, PS5, Switch и ПК

©
monk70
Новости

Limited Run Games объявила, что приключенческий платформер Tomba!, разработанный Whoopee Camp. выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК в Steam.

Создатель Токуро Фудзивара участвует в проекте, и фанаты могут ожидать новый саундтрек от Фудзиты Харуми. Проект создаётся на Carbon Engine.

Игра следует за главным героем, пытающимся вернуть браслет своего деда у враждебно настроенных свиней. Это была действительно любимая классика на оригинальной PlayStation, поэтому увидеть ее возрождение, честно говоря, кажется нереальным. Запланированы физические и цифровые релизы, но подробности пока не сообщаются.

17
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ден Калашников

Классный платформер-квест)

8
DORAEMON1989

да

3
Indigo Night

Ура, на PS5 наконец выйдет нормальная игра.

3
SHTOPOR93

2 часть самая сок была

3
alexrainmk

Класс. Помню сначала начинал проходить игру на приставке, а потом допроходил на эмуле. Прикольная игра. Будет что вспомнить)

1
Strannik110

Только первая часть??? А как-же вторая??

1