Издательство 2K представила релизный трейлер теннисного симулятора TopSpin 2K25, напомнив, что он уже стал доступен на PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC через Steam. Разработкой занималась студия Hangar 13, ранее ответственная за Mafia 3.
Официальный пресс-релиз также напоминает нам о содержании игры: соревновательные однопользовательский и многопользовательский режимы, все четыре исторических турнира Большого шлема, 25 играбельных профессионалов и многое другое.
TopSpin 2K25 призвана удовлетворить как опытных поклонников тенниса, так и новичков на виртуальном корте. Ведь в последнее время теннисных симуляторов, ориентированных на широкую публику, стало не хватать, за исключением нескольких не слишком удачных исключений, таких как Tennis World Tour 2.
графика что-то между гта 5 и гта 6