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TopSpin 2K25 26.04.2024
Симулятор, Спорт
3.5 11 оценок

Издательство 2K представила релизный трейлер теннисного симулятора TopSpin 2K25

butcher69
Новости

Издательство 2K представила релизный трейлер теннисного симулятора TopSpin 2K25, напомнив, что он уже стал доступен на PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC через Steam. Разработкой занималась студия Hangar 13, ранее ответственная за Mafia 3.

Официальный пресс-релиз также напоминает нам о содержании игры: соревновательные однопользовательский и многопользовательский режимы, все четыре исторических турнира Большого шлема, 25 играбельных профессионалов и многое другое.

TopSpin 2K25 призвана удовлетворить как опытных поклонников тенниса, так и новичков на виртуальном корте. Ведь в последнее время теннисных симуляторов, ориентированных на широкую публику, стало не хватать, за исключением нескольких не слишком удачных исключений, таких как Tennis World Tour 2.

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TopSpin 2K25
26.04.2024
Комментарии: 1
Ваш комментарий
KANSERVATOR

графика что-то между гта 5 и гта 6

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