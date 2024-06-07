Симулятор тенниса TopSpin 2K25 временно стал бесплатным

Приготовьтесь окунуться в мир большого тенниса, где вас ждут напряжённые матчи и возможность сразиться с величайшими игроками всех времён. Роджер Федерер, Серена Уильямс и другие иконы тенниса готовы выйти на корт и продемонстрировать своё мастерство в ваших руках.

TopSpin 2K25 предлагает вам широкий выбор играбельных профессионалов — более 24 звёзд мирового тенниса, включая восходящих звезд, таких как Карлос Алькарас, Ига Свёнтек и Фрэнсис Тиафо, а также легендарных чемпионов прошлого, как Андре Агасси. Каждый теннисист обладает своим уникальным стилем игры, взрывной мощью и утончённой техникой, которые вы сможете в полной мере продемонстрировать в поединках с другими игроками. Выбирайте своего фаворита и докажите, что вы — лучший на корте, как в локальных матчах, так и в сетевых баталиях с соперниками со всего мира.

И конечно же TopSpin 2K25 — это не только отдельные матчи. В режиме MyCAREER вы сможете пройти путь от подающего надежды новичка до легенды мирового тенниса. Отправляйтесь в кругосветное путешествие, участвуйте в престижных турнирах и сразитесь с самыми громкими именами в мире тенниса. От легендарной четвёрки Grand Slam — Уимблдона, Ролан Гаррос, Открытого чемпионата США и Открытого чемпионата Австралии — до крупнейших международных арен, таких как Indian Wells, La Caja Magica, Pala Alpitour и Foro Italico.

Но чтобы стать настоящей легендой, недостаточно просто выходить на корт. Нужно овладеть всеми тонкостями и секретами игры. И здесь на помощь приходит TopSpin Academy под руководством легендарного Джона Макинроя. Погрузитесь в мир профессионального тенниса и научитесь всему — от мощных подач до филигранных дропшотов. Каждое покрытие — грунт, трава, хард — требует особого подхода и стратегии. Вы должны стать универсальным игроком, способным адаптироваться к любым условиям и побеждать на любом корте.