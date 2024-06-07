Симулятор тенниса TopSpin 2K25 временно стал бесплатным

В цифровом магазине Steam можно бесплатно опробовать новейший теннисный симулятор TopSpin 2K25.
Бесплатный период приурочен к проходящему во Франции турниру «Большого шлема» Roland Garros. Данная акция продлится до 10 июня. Отметим, что игра временно стала бесплатной и для Xbox Series X|S.
Чтобы получить доступ к TopSpin 2K25, необходимо нажать кнопку "Играть" на странице тайтла в магазине Valve. Однако, стоит уточнить, что TopSpin 2K25 недоступна в российском регионе. Кроме того, в игре отсутствует русский язык.
Напомним, релиз игры состоялся 25 апреля 2024 года. Разработкой симулятора занималась студия Hangar 13, ответственная за Mafia 3.
Видимо совсем все плохо раз так быстро сделали бесплатные выходные так сказать.