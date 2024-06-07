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TopSpin 2K25 26.04.2024
Симулятор, Спорт
3.7 13 оценок

Симулятор тенниса TopSpin 2K25 временно стал бесплатным

Footmob
Новости

В цифровом магазине Steam можно бесплатно опробовать новейший теннисный симулятор TopSpin 2K25.

Бесплатный период приурочен к проходящему во Франции турниру «Большого шлема» Roland Garros. Данная акция продлится до 10 июня. Отметим, что игра временно стала бесплатной и для Xbox Series X|S.

Чтобы получить доступ к TopSpin 2K25, необходимо нажать кнопку "Играть" на странице тайтла в магазине Valve. Однако, стоит уточнить, что TopSpin 2K25 недоступна в российском регионе. Кроме того, в игре отсутствует русский язык.

Напомним, релиз игры состоялся 25 апреля 2024 года. Разработкой симулятора занималась студия Hangar 13, ответственная за Mafia 3.

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TopSpin 2K25
26.04.2024
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81

Видимо совсем все плохо раз так быстро сделали бесплатные выходные так сказать.

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