18-минутный ролик Total War: Pharaoh демонстрирует геймплей за царя хеттов Суппилулиуму

Creative Assembly представила новый геймплейный ролик Total War: Pharaoh за лидера фракции хеттов Суппилулиуму, последнего великого хеттского царя, окончательная судьба которого во время краха бронзового века оставалась загадкой.
Если вы стремитесь переписать историю, вам придется проявить изобретательность и умение, чтобы объединить Хеттскую империю перед лицом растущего хаоса. Суппилулиума сталкивается с тяжелыми обстоятельствами и ограниченностью ресурсов, подвергаясь атакам со всех сторон.
К счастью, его благородная натура, благородные связи и репутация великого воина позволяют ему сплотить местные королевства на свою сторону — и такие союзы могут дать ему шанс на успех. Он мог бы жить мирной жизнью, если бы им не двигало жгучее желание добиться того, чтобы Курунта, которого он считает ответственным за все беды мира, не взошел на трон и не погрузил свою страну в катастрофу. катастрофа.
Игра, начавшаяся с Суппилулиумы, безусловно, представляет собой сложную задачу с частыми сражениями, учитывая, что ему приходится сражаться на нескольких фронтах. Основная проблема в том, что все начинается со слабой экономики. Однако у него много средних и тяжелых юнитов, мощные танки, надежная защита, но возможности дальнего боя слабы.
мощные танки, надежная защита.
Как-то рановато Суппилулиума индустриализацию то провел.
Ну, за Суппилулиуму!