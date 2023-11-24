Началось открытое бета-тестирование русификатора для Total War: Pharaoh от Сообщества Империал

Рады сообщить вам о том, что наконец-то русификатор от Сообщества Империал вышел в открытое бета-тестирование!
Скачать русификатор можно в нашем каталоге файлов.
Русификатор Total War: Pharaoh Beta — это перевод основной игры от Сообщества Империал, крупнейшего русскоязычного веб-форума, посвящённого серии Total War. Проект призван сделать Total War: Pharaoh доступной для всех русскоязычных игроков, и ради этого авторы начали непростую работу по переводу оригинальной английской локализации, стараясь придерживаться исторических канонов и устоявшихся традиций перевода тех или иных названий на русский язык.
Дата выхода: Релиз 2024 год. Бета-тест с 22 ноября 2023.
Страница русификатора в Steam
Кому это недоДЛС надо, такой жирный плевок фанатам, что просто ужас. Сделали ДЛС по цене игры, на сколько себя надо не уважать что бы такое покупать.
На февраль месяц ждите скидок с релизом в ЕГС. Наверняка будет. Либо бесплатная раздача.
В Стиме уже онланй в будний день не превышает 700 юзеров.
Пиратки-то нет. Как и скидок. Что, кто-то всерьез будет тратить несколько косарей, чтобы сыграть вот в ЭТО?
Кому это нужно, когда есть отличные Ваха и Рим 2 - лучшие игры в серии?
Ваха 3 так и не взломана а 2 не на 100%
Они хотя бы стоят своих денег.