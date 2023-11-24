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Total War: Pharaoh 11.10.2023
5.8 57 оценок

Началось открытое бета-тестирование русификатора для Total War: Pharaoh от Сообщества Империал

Dr.Schmeisser
Новости

Рады сообщить вам о том, что наконец-то русификатор от Сообщества Империал вышел в открытое бета-тестирование!

Скачать русификатор можно в нашем каталоге файлов.

Русификатор Total War: Pharaoh Beta — это перевод основной игры от Сообщества Империал, крупнейшего русскоязычного веб-форума, посвящённого серии Total War. Проект призван сделать Total War: Pharaoh доступной для всех русскоязычных игроков, и ради этого авторы начали непростую работу по переводу оригинальной английской локализации, стараясь придерживаться исторических канонов и устоявшихся традиций перевода тех или иных названий на русский язык.

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Дата выхода: Релиз 2024 год. Бета-тест с 22 ноября 2023.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Dr.Schmeisser

Страница русификатора в Steam

0
Юрец Одесса

Кому это недоДЛС надо, такой жирный плевок фанатам, что просто ужас. Сделали ДЛС по цене игры, на сколько себя надо не уважать что бы такое покупать.

0
Dr.Schmeisser

На февраль месяц ждите скидок с релизом в ЕГС. Наверняка будет. Либо бесплатная раздача.
В Стиме уже онланй в будний день не превышает 700 юзеров.

0
0ncnjqybr

Пиратки-то нет. Как и скидок. Что, кто-то всерьез будет тратить несколько косарей, чтобы сыграть вот в ЭТО?

Кому это нужно, когда есть отличные Ваха и Рим 2 - лучшие игры в серии?

-1
Igor Udilov

Ваха 3 так и не взломана а 2 не на 100%

0
0ncnjqybr Igor Udilov

Они хотя бы стоят своих денег.

-2