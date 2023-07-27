Новое игровое видео Total War: Pharaoh раскрывает две противоположные ханаанские фракции

Сегодня Creative Assembly выпустила совершенно новый подробный геймплейный ролик грядущей стратегической игры Total War: Pharaoh. На этот раз мы рассмотрим двух ханаанских лидеров и их фракции. Мы уже видели воинственного Ирсу в его вступительном трейлере и игровом видео, но сегодня мы увидим еще больше.
Вдобавок ко всему, мы также взглянем на другого ханаанского лидера, который является полной противоположностью Ирсу. Бей - дипломат, который гораздо ближе к египетским обычаям и использует уловки больше, чем неприкрытую силу.
Мы также увидим особые ханаанские войска, которые обычно используют средние доспехи. Вдобавок ко всему, у Ирсу и Бея тоже есть свои специфические силы.
Total War: Pharaoh выйдет эксклюзивно для ПК в Steam и Epic Games Store в октябре 2023 года. Точная дата выхода пока не сообщается.