Новый трейлер Total War: Pharaoh демонстрирует Ирсу, лидера ханаан

Сегодня разработчик Total War: Pharaoh из Creative Assembly и издатель Sega выпустили еще один трейлер грядущей стратегической игры с участием игрового лидера Ирсу. Принадлежа к ханаанской группе фракций, Ирсу в основном изображается как ваш стереотипный бушующий злодей, что, безусловно, контрастирует с лидерами, которых мы видели до сих пор, которые казались относительно искушенными.
В значительной степени, если вам нужен кто-то, кто сокрушит врагов стальной пятой, Ирсу, похоже, станет для вас лидером. Завтра покажут игровой процесс за него.
Total War: Pharaoh выйдет эксклюзивно для ПК в Steam и Epic Games Store в октябре 2023 года. Точная дата выхода пока не сообщается.