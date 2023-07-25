Новый геймплей Total War: Pharaoh демонстрирует Ирсу, разгневанного опустошителя

Сегодня разработчик Total War: Pharaoh Creative Assembly и издатель Sega опубликовали большой фрагмент геймплея грядущей стратегической игры с играбельным лидером Ирсу.
После вчерашнего вступительного трейлера мы можем более подробно взглянуть на то, как ханаанский военачальник занимается своими делами, и впечатление, конечно, не изменится. Он очень зол и хочет уничтожить всех вокруг себя, потому что, я полагаю, так поступают военачальники.
Интересно, что мы не только видим геймплей как кампании, так и битвы, но мы также рассматриваем варианты кампании, которые позволяют вам довольно глубоко настраивать правила.
Total War: Pharaoh выйдет эксклюзивно для ПК в Steam и Epic Games Store в октябре 2023 года. Точная дата выхода пока не сообщается.
Вместо того, чтобы продолжать наполнять третью ваху контентом и дальше развивать её - Creative Assembly распыляются на всякие фэнтезийные псевдоисторички с разноцветными фараонами. Никто в это играть не будет, тупо спустили ресурсы и время в трубу.
Количество просмотров у трейлеров по Фараону тому подтверждение.
Ждем следующую часть о современном величайшем подководце Total War: Zelensky
Так он даже в игре будет ездить по всему миру и клянчить всё что можно на любых условиях, пока страна погибает, полностью завися от подачек хозяев, как деньгами, так и обеспечением!