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Total War: Pharaoh октябрь 2023 г.
5.7 33 оценки

Новый геймплей Total War: Pharaoh демонстрирует Ирсу, разгневанного опустошителя

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monk70
Новости

Сегодня разработчик Total War: Pharaoh Creative Assembly и издатель Sega опубликовали большой фрагмент геймплея грядущей стратегической игры с играбельным лидером Ирсу.

После вчерашнего вступительного трейлера мы можем более подробно взглянуть на то, как ханаанский военачальник занимается своими делами, и впечатление, конечно, не изменится. Он очень зол и хочет уничтожить всех вокруг себя, потому что, я полагаю, так поступают военачальники.

Интересно, что мы не только видим геймплей как кампании, так и битвы, но мы также рассматриваем варианты кампании, которые позволяют вам довольно глубоко настраивать правила.

Total War: Pharaoh выйдет эксклюзивно для ПК в Steam и Epic Games Store в октябре 2023 года. Точная дата выхода пока не сообщается.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mr. Frosty

Вместо того, чтобы продолжать наполнять третью ваху контентом и дальше развивать её - Creative Assembly распыляются на всякие фэнтезийные псевдоисторички с разноцветными фараонами. Никто в это играть не будет, тупо спустили ресурсы и время в трубу.
Количество просмотров у трейлеров по Фараону тому подтверждение.

0
Petro Poroshenko

Ждем следующую часть о современном величайшем подководце Total War: Zelensky

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neeXXXT

Так он даже в игре будет ездить по всему миру и клянчить всё что можно на любых условиях, пока страна погибает, полностью завися от подачек хозяев, как деньгами, так и обеспечением!

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