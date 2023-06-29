Разработчики Total War Pharaoh показали 16 минут геймплея за царицу Таусерт

Как и было запланировано, сегодня, 29 июня, SEGA и Creative Assembly выпустили новый геймплейный ролик продолжительностью почти 17 минут стратегической Total War Pharaoh. Видео предлагает подробный взгляд на царицу Таусерт как на сильного и стойкого стратега.
В Total War Pharaoh Каждая кампания уникальна благодаря совершенно новой функции настройки кампании. Определите свой стиль игры с помощью расширенного набора параметров настройки кампании, таких как рандомизированные стартовые позиции для всех фракций, подробные настройки ресурсов, возможность влиять на стихийные бедствия и многое другое. Исследуйте различные варианты и увеличьте степень сложности, лишив себя определенных преимуществ, или превратите себя в непреодолимую силу, чтобы без труда достичь победы.
Total War Pharoah будет доступна с октября на ПК (Steam и Epic Games Store).
Да не, лучше Рим 3 выпустить. Имхо
Они уже ничего дельного не сделают! Хоть Рим 3 или же Медь 3 уже ничем не удивят своих старых фанатов! Более того, даже пытаться прыгнуть выше собственной головы они не будут!
Лучники традиционно никакущие. Глобалки умеют рисовать, это да.
И это будут покупать... Перерисовали глобалку, сменили интерфейс + пару новых фишек = Троя на стероидах(китайских)
В оригинале ясно написано "Таусрет".
По-русски Таусерт