Разработчики Total War Pharaoh показали 16 минут геймплея за царицу Таусерт ©

Как и было запланировано, сегодня, 29 июня, SEGA и Creative Assembly выпустили новый геймплейный ролик продолжительностью почти 17 минут стратегической Total War Pharaoh. Видео предлагает подробный взгляд на царицу Таусерт как на сильного и стойкого стратега.

В Total War Pharaoh Каждая кампания уникальна благодаря совершенно новой функции настройки кампании. Определите свой стиль игры с помощью расширенного набора параметров настройки кампании, таких как рандомизированные стартовые позиции для всех фракций, подробные настройки ресурсов, возможность влиять на стихийные бедствия и многое другое. Исследуйте различные варианты и увеличьте степень сложности, лишив себя определенных преимуществ, или превратите себя в непреодолимую силу, чтобы без труда достичь победы.

Total War Pharoah будет доступна с октября на ПК (Steam и Epic Games Store).