Total War: Pharaoh октябрь 2023 г.
5.9 29 оценок

Разработчики Total War Pharaoh показали 16 минут геймплея за царицу Таусерт

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monk70
Новости

Как и было запланировано, сегодня, 29 июня, SEGA и Creative Assembly выпустили новый геймплейный ролик продолжительностью почти 17 минут стратегической Total War Pharaoh. Видео предлагает подробный взгляд на царицу Таусерт как на сильного и стойкого стратега.

В Total War Pharaoh Каждая кампания уникальна благодаря совершенно новой функции настройки кампании. Определите свой стиль игры с помощью расширенного набора параметров настройки кампании, таких как рандомизированные стартовые позиции для всех фракций, подробные настройки ресурсов, возможность влиять на стихийные бедствия и многое другое. Исследуйте различные варианты и увеличьте степень сложности, лишив себя определенных преимуществ, или превратите себя в непреодолимую силу, чтобы без труда достичь победы.

Total War Pharoah будет доступна с октября на ПК (Steam и Epic Games Store).

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ЮрийSport

Да не, лучше Рим 3 выпустить. Имхо

0
DishonestSherman

Они уже ничего дельного не сделают! Хоть Рим 3 или же Медь 3 уже ничем не удивят своих старых фанатов! Более того, даже пытаться прыгнуть выше собственной головы они не будут!

0
I I I I I

Лучники традиционно никакущие. Глобалки умеют рисовать, это да.

0
DishonestSherman

И это будут покупать... Перерисовали глобалку, сменили интерфейс + пару новых фишек = Троя на стероидах(китайских)

0
0ncnjqybr
16 минут геймплея за царицу Таусерт

В оригинале ясно написано "Таусрет".

-1
monk70

По-русски Таусерт

0