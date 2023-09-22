Релиз Total War: Pharaoh в EGS отложили до 2024 года. В Steam выйдет в срок - 11 октября

Total War: Pharaoh, следующая ожидаемая игра в популярной серии стратегий от Creative Assembly и SEGA, официально выйдет в Epic Games Store в начале 2024 года, согласно новому сообщению в Twitter.
Далее в сообщении поясняется, что команда Epic отменила существующие предварительные заказы, хотя фанаты, оформившие предзаказ, будут уведомлены об этом. Команда Total War заявила, что их попросили интегрировать «дополнительные социальные функции» для запуска в Epic Games Store. В результате выпуск в других магазинах не будет затронут, поэтому пользователи ПК по-прежнему смогут купить её в Steam.
Total War: Pharaoh в настоящее время планируется запустить 11 октября 2023 года, а выходные раннего доступа запланированы на 29 сентября.