Создатели Total War: Pharaoh обещают кропотливую историческую достоверность

Разработчики Total War: Pharaoh из The Creative Assembly обещают историческую точность, которой не было ни в одной из их игр. Представители студии, занятые в разработке Pharaoh, рассказали об этом изданию The Guardian в рамках маркетинговой кампании, призванной максимально раскрыть достоинства игры перед ее релизом в октябре этого года.
События игры разворачиваются в 12 году до н.э., то есть накануне краха эпохи, известной как Бронзовый век. Тогда многие средиземноморские цивилизации просто прекратили свое существование. Режиссер игры Тодор Николов хотел такими словами обозначить ту кропотливую работу, которую он возглавляет:
Не существует каких-то преданий о крахе бронзового века в Египте, поэтому мы обратились к истории, чтобы попытаться воссоздать то, что могло произойти. Наша задача - показать конкретный исторический период, причем в строгой привязке к истории, дабы максимально достоверно описать, что могло произойти в эпоху распада бронзового века. Мы не знаем многих подробностей, но быстрая смена нескольких фараонов, причем некоторых из них одновременно, - признак гражданской войны, - говорит Николов.
По его словам, именно подобные неурядицы и привлекли внимание Creative Assembly. Период гражданской войны с большим количеством участников как нельзя лучше подходит для Total War: Pharaoh. Из разрозненных свидетельств - писем, археологических находок и старинных произведений искусства - команда превращает в целостные тематические фракции с взаимно дополняющими друг друга сильными и слабыми сторонами.
Как только мы определили принципы, лежащие в основе культур, становится легче принимать решения по конкретным фракциям", - говорит Николов. " Например, мы знаем, что египтяне полагаются на лучников, легкобронированных воинов и колесницы, а хетты предпочитают более тяжелые и хорошо защищенные войска для ближнего боя. Это как собирать пазл. Имея на руках информацию о египетских войсках, можно лучше понять, какие войска нужны другим фракциям.
Когда команда обнаруживает пробел в реестре той или иной армии, она ищет в записях то, что может подойти. Николов говорит, что эта работа "похожа на разведку - как будто вы отправляетесь в незнакомую местность и пытаетесь сориентироваться".
У вас могут быть остатки оружия, и непонятно, как его кто-то использовал. Мы экстраполируем возможное применение, которое может перерасти в нечто сложное, как единица измерения.Это история, - говорит Николов, - но эта история гораздо более податлива, чем обычная.
Total War: Pharoah выйдет в октябре 2023 года на ПК и Mac.
Очень надеюсь они не консультируются с Нетфликс и Джадой Пинкетт-Смит
Они это обещают в каждой своей игре. А в итоге суют негров и женщин везде где надо и не надо.
Достоверность? Верим ( нет ). Достаточно посмотреть арты и краткие ролики, как и слова разработчиков. А уж персонажи... Про достоверность они говорили и в Rome Total War. И Empire Total War + Rome Total War 2 + Medieval. А на деле... Ноль целых, **** десятых реальных фактов.
Уверен, что они обосрутся с этой игрой. И поделом.