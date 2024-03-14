Total War: Pharaoh стала доступна в Mac App Store

Компания Feral Interactive объявила, что Total War: Pharaoh, последняя игра в знаменитой серии исторических стратегий Creative Assembly, стала доступна в Mac App Store.
Total War: Pharaoh— это прекрасно воссозданный мир бронзового века. Великолепная египетская цивилизация находится на грани гражданской войны. Total War: Pharaoh, воплощающая фирменную грандиозную стратегию Total War в кампаниях, охватывающих весь Египет и за его пределами, объединяет в битву нескольких амбициозных претендентов на трон, каждый из которых преследует совпадающую цель — подчинить себе самые желанные культурные центры восточного Средиземноморья. Благодаря множеству новых механик кампании и драматическим сражениям в реальном времени с динамическими погодными эффектами и лесными пожарами путь к двойной короне фараона заманчив, но опасен.
Версия Mac App Store также включает в себя весь контент из последнего обновления High Tide, в котором представлены две новые фракции «народов моря», которые используют новый стиль игрового процесса орды для подтверждения своих претензий на египетские земли.