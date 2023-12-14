Владельцы Total War: Pharaoh получат частичный возврат средств и бесплатное DLC

Компания Creative Assembly, разработчик популярной серии игр Total War, вслед за извинениями перед игроками Warhammer 3 и в знак примирения со своим сообществом предлагает всем владельцам Total War: Pharaoh частичный возврат денег и превращает первое платное DLC игры в бесплатное обновление. Такой неожиданный поворот событий произошел после нескольких месяцев недовольства игроков состоянием игры на старте и ощутимым отсутствием ценности ее DLC.
Согласно сообщению в блоге, частичный возврат средств, оформленный непосредственно через Steam, будет признавать расхождение между первоначальной ценой Pharaoh и ее новой, значительно сниженной ценой в $39,99. По сути, это дает игрокам скидку задним числом. Похоже, что это что-то новенькое для игровой индустрии.
На этом халява не заканчивается. Creative Assembly объявила, что первое запланированное DLC, которое изначально должно было стать платным, теперь выйдет в виде бесплатного обновления для всех владельцев Pharaoh в начале 2024 года. Это обновление принесет в игру значительные дополнения, включая новый контент, функции и улучшения игрового процесса.
Creative Assembly также обязалась расширить карту кампании в еще одном бесплатном обновлении. Это добавит игрокам больше глубины и стратегических возможностей. Кроме того, команда обещает повысить уровень коммуникации и прозрачности, более активно взаимодействуя с сообществом и учитывая отзывы игроков в будущих планах развития.
Этот неожиданный шаг Creative Assembly - смелая попытка обратить внимание на беспокойство фанатов. Они дали понять, что хотят получить доверие своего сообщества и заслуживают его. Удастся ли эта стратегия, еще предстоит выяснить.
Позорище какое - признать, что выпустили полумертвую игру без контента по полной цене. А теперь еще и "возвращают денежки", ну да, конечно, задним числом, когда уже все давно купили. И бесплатное ДЛЦ выпускают - ну точно издеваются, разве можно так доверчиво и наивно верить их обещаниям? Теперь просто пытаются замести следы под дудку прессы. А сообщество им так просто и наивно поверит? Да им пофиг было все это время, главное деньги собрали. Так что никакого "доверия заслужить" - им просто надо было продавать ДЛЦ и новую часть.
Хз, на что они рассчитывают. Эта дешманская поделка и 20 баксов не стоит. Реально какой-то обгрызенный кусок игры с куцей картой и всратыми анимациями.
А я смотрю сообщество у них скоординированное, раз кинули этих чертей на бабки так, что они резко переобуваться побежали, первый раз такое вижу, пользователи молодцы.
пока у них видать руки не дошли, сменить цены...