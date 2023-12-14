Владельцы Total War: Pharaoh получат частичный возврат средств и бесплатное DLC

Total War: Pharaoh переносит вас в эпоху Древнего Египта. Вы станете свидетелями последних дней великого фараона Мернептаха и можете взять на себя роль одного из восьми претендентов на трон. Ваша задача — спасти легендарную цивилизацию от упадка и развала, используя свои политические, военные и экономические способности.

Вам предстоит исследовать богатые и разнообразные земли Древнего Египта, от плодородной долины Нила до пустынных районов Синайского полуострова. В этих местах у вас будет возможность построить величественные пирамиды и храмы, развивать культуру и науку, заключать союзы и торговые соглашения с другими народами. Вы также столкнётесь с различными вызовами и опасностями, такими как наводнения, засухи, эпидемии, восстания и враждебные вторжения.

Total War: Pharaoh предлагает вам не только пошаговое управление империей, но и динамичные битвы в реальном времени, где вы можете командовать тысячами солдат на разных типах местности и при разной погоде. При желании можно настроить параметры кампании по своему вкусу, выбрав стартовые позиции фракций, количество ресурсов и стихийных бедствий.