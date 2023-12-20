После Warhammer 40,000 Amazon может приступить к созданию кинематографической вселенной по фэнтезийному Warhammer

В сообщении Games Workshop о том, что кинематографическая вселенная Warhammer 40,000 Генри Кавилла "вовсю развивается", содержится намек на то, что следующей может стать кинематографическая вселенная Warhammer Fantasy.

Games Workshop выпускает две флагманские настольные игры: мрачную научно-фантастическую Warhammer 40,000 и фэнтезийную Warhammer. Если в 40 000 есть Космодесантники, Эльдары, Космодесантники Хаоса и Тираниды, то в фэнтезийном Warhammer представлены расы королевства людей, эльфов, Хаоса и гномов. Warhammer - это сеттинг для таких видеоигр, как серия Total War: Warhammer от Creative Assembly и Warhammer Vermintide от Fatshark, а также многих других.

"По условиям соглашения Games Workshop предоставила Amazon эксклюзивные права на фильмы и телесериалы, действие которых происходит во вселенной Warhammer 40,000, а также опцион для Amazon на лицензирование эквивалентных прав во вселенной Warhammer Fantasy после выхода первого фильма по Warhammer 40,000", - говорится в сообщении Games Workshop.

Учитывая, что проект Amazon по Warhammer 40,000 все еще находится на расстоянии нескольких лет, потенциальное телешоу или фильм по фэнтези Warhammer еще более отдален. Но приятно знать, что Warhammer, по крайней мере, находится в разработке.

На данный момент Games Workshop и Amazon заявили, что будут работать вместе в течение 12 месяцев, "чтобы согласовать творческие принципы для фильмов и телесериалов, которые будут разрабатываться Amazon".

Соглашение будет заключено только после того, как Games Workshop и Amazon придут к взаимному согласию. Генри Кавилл, известный как большой поклонник Warhammer 40,000, принимает активное участие в проекте и будет сниматься во всех фильмах и сериалах, которые Amazon в итоге снимет.