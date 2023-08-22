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Totally Accurate Battle Simulator 22.11.2016
8.3 154 оценки

Симулятор масштабных сражений Totally Accurate Battle Simulator официально анонсирован для PS4

Solstice
Новости

Разработчики из Landfall заявили, что игра будет работать в 30 кадров в секунду с наличием кроссплея, но в порте не будет поддержки пользовательских модификаций, как на PC в Steam. Их добавят чуть позже после релиза.

Также ведется работа над портированием игры для PS5, но когда она завершится, неизвестно.

TABS — это стратегия, в которой вы создаете поля сражений с разными видами войск из множества временных эпох и выдуманных сеттингов.

Например, здесь можно столкнуть мамонтов из каменного века с магами или солдатов второй мировой войны с огромными великанами и ниндзя.

Экспериментировать можно как угодно на свое усмотрение. Также в игре есть разнообразная кастомизация персонажей.

TABS выйдет на PS4 уже 5 сентября.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Rey Harley

Так себе если честно, на один вечер нормально. Задумка неплохая, но все портится крайней глупостью и неуклюжестью бойцов

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