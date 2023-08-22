Симулятор масштабных сражений Totally Accurate Battle Simulator официально анонсирован для PS4

Разработчики из Landfall заявили, что игра будет работать в 30 кадров в секунду с наличием кроссплея, но в порте не будет поддержки пользовательских модификаций, как на PC в Steam. Их добавят чуть позже после релиза.



Также ведется работа над портированием игры для PS5, но когда она завершится, неизвестно.



TABS — это стратегия, в которой вы создаете поля сражений с разными видами войск из множества временных эпох и выдуманных сеттингов.



Например, здесь можно столкнуть мамонтов из каменного века с магами или солдатов второй мировой войны с огромными великанами и ниндзя.



Экспериментировать можно как угодно на свое усмотрение. Также в игре есть разнообразная кастомизация персонажей.



TABS выйдет на PS4 уже 5 сентября.