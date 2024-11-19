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Tower of Fantasy 11.08.2022
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези, Открытый мир, Научная фантастика
6.6 193 оценки

Разработчики Tower of Fantasy представили новый кинематографический трейлер

butcher69
Новости

Разработчики Tower of Fantasy из студии Hotta представили новый кинематографический трейлер, посвященный персонажу Серой Лисы. Этот трейлер, наполненный яркими визуальными эффектами и интригующим сюжетом, анонсирует её появление в игре во второй половине текущего обновления.

Обновление стартует 26 ноября, и с ним завершится повторная коллаборация между Tower of Fantasy и аниме "Евангелион". Эта коллаборация, которая больше не вернется в игру, подарила фанатам уникальный контент и персонажей.

В свою очередь, Серая Лиса, с её уникальной историей и боевыми навыками, станет важным дополнением для игроков, ожидающих новых приключений в мире Tower of Fantasy.

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