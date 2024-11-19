Разработчики Tower of Fantasy представили новый кинематографический трейлер

Разработчики Tower of Fantasy из студии Hotta представили новый кинематографический трейлер, посвященный персонажу Серой Лисы. Этот трейлер, наполненный яркими визуальными эффектами и интригующим сюжетом, анонсирует её появление в игре во второй половине текущего обновления.

Обновление стартует 26 ноября, и с ним завершится повторная коллаборация между Tower of Fantasy и аниме "Евангелион". Эта коллаборация, которая больше не вернется в игру, подарила фанатам уникальный контент и персонажей.

В свою очередь, Серая Лиса, с её уникальной историей и боевыми навыками, станет важным дополнением для игроков, ожидающих новых приключений в мире Tower of Fantasy.