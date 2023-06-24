Свежий трейлер Tower of Fantasy посвятили новому персонажу ©

Сегодня Level Infinite и Hotta Studio выпустили еще один трейлер, посвященный следующему персонажу, который будет добавлен в гачу Tower of Fantasy.

Мы можем подробно рассмотреть Лю Хуо, который станет доступен со следующим крупным обновлением под номером 3.0 27 июня. Мы уже познакомились с сюжетом и персонажами в предыдущем трейлере.

Вы можете посмотреть трейлер ниже.

Tower of Fantasy - это free-to-play с необязательными микротранзакциями, и в настоящее время она доступна для PC, iOS и Android, включая недавно вышедшую версию для Steam. Версии для PS5 и PS4 также на подходе и выйдут 8 августа, но прохождение будет отдельным от предыдущих платформ.