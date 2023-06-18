Tower of Fantasy получила новый сюжетный трейлер ©

Сегодня Level Infinite и Hotta Studio выпустили еще один трейлер, посвященный предстоящему крупному обновлению для Tower of Fantasy под номером 3.0.

На этот раз трейлер посвящен сюжету обновления и персонажам, с которыми мы встретимся после выхода обновления 27 июня. Кроме того, мы можем внимательно рассмотреть новую зону, названную Домен 9.

Tower of Fantasy - это бесплатная игра с необязательными микротранзакциями, которая в настоящее время доступна для ПК, iOS и Android, включая недавно вышедшую версию для Steam. Версии для PS5 и PS4 также появятся в продаже, а предварительные заказы на стартовый пакет, включающий множество приятных мелочей, начнутся 20 июня.