Towerborne выйдет на консолях Xbox Series X/S 29 апреля

Microsoft и Stoic Studio подтвердили, что игра Towerborne будет выпущена 29 апреля на платформы Xbox Series X/S, Windows PC и станет доступна в подписке Game Pass. Это новое произведение от разработчиков The Banner Saga сочетает знакомый анимационный стиль и музыку от Остина Уинтори, создавая уникальную атмосферу фэнтезийного мира.

Действие игры разворачивается после катастрофы, где выжившие человечество собрались в Колокольне. Игроки, выступающие в роли Тузов, должны сражаться с угрозами и собирать ресурсы для выживания. Towerborne представляет собой смесь бокового скроллера, beat 'em up механик и прогрессии в стиле action RPG.

Особенностью игры станет кооперативный режим для до четырех игроков, что добавляет дополнительный элемент взаимодействия для консольных игроков. Также в продаже будет доступно обновление Class Mastery, а игроки смогут ознакомиться с последними изменениями, улучшениями и балансом игры.