Trackmania отмечает 20-летие новым контентом и событиями

Франшизе Trackmania исполняется 20 лет, и она отмечает ее новым контентом, событиями и многим другим.

21 ноября 2003 года дебютировала Trackmania, познакомившая игровой мир с «веселыми и захватывающими» онлайн-гонками, основанными на созданном игроками контенте и использующей революционную многопользовательскую технологию с принципом отсутствия столкновений. В первой игре были представлены три знаковые среды: Пустыня, Ралли и Снег, известные как «Оригинальные локации Trackmania».

«Оригинальная трилогия» появятся в Trackmania в виде мини-римейков, доступных прямо в игре. Это стало возможным благодаря новой функции, позволяющей машине стадиона трансформироваться в три исторических автомобиля.

Празднования стартуют сегодня в Trackmania с первого из трех эпизодов, которые возвращают «Оригинальную трилогию» из первой игры: ее ландшафты «Снег», «Пустыня» и «Ралли». Первый эпизод, «Снег», доступен уже сейчас — и в дополнение к новой кампании из 15 треков он превращает машину «Стадион» в машину «Снег», которая похожа на свою версию 2003 года, но с современными элементами. В этом эпизоде также представлен новый вид соревновательного дорожного покрытия — дерево, а также 100 новых 3D-блоков и предметов для создателей треков.

Празднование продолжится и в 2024 году: 1 апреля планируется вернуть среду «Ралли» вместе с весенней кампанией, а «Пустыня» вновь появится с 1 июля в рамках летней кампании.