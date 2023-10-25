Трейлер кроссовера гоночной игры Trackmania с сериалом Капитан Лазерхок: Ремикс кровавого дракона

Разработчики Ubisoft рады сообщить, о новом кроссовере между сериалом Капитан Лазерхок: Ремикс кровавого дракона от Netflix и игрой Trackmania, по этому поводу был выпущен специальный трейлер. Игроки смогут проехать через город Эдем, это темный и футуристический город с его воздушными дорогами и зонами невесомости, является идеальным местом для быстрых и техничных гонок, поэтому его выбрали в качестве декорации для нового сотрудничества в игре Trackmania. В художественном плане разработчики создали красочные ретро-треки и постарались максимально приблизиться к антиутопическому Эдему, изображенному в сериале от Netflix. Гоночная игра Trackmania доступна бесплатна в Steam и на консолях.