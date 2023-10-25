Трейлер кроссовера гоночной игры Trackmania с сериалом Капитан Лазерхок: Ремикс кровавого дракона

Разработчики Ubisoft рады сообщить, о новом кроссовере между сериалом Капитан Лазерхок: Ремикс кровавого дракона от Netflix и игрой Trackmania, по этому поводу был выпущен специальный трейлер. Игроки смогут проехать через город Эдем, это темный и футуристический город с его воздушными дорогами и зонами невесомости, является идеальным местом для быстрых и техничных гонок, поэтому его выбрали в качестве декорации для нового сотрудничества в игре Trackmania. В художественном плане разработчики создали красочные ретро-треки и постарались максимально приблизиться к антиутопическому Эдему, изображенному в сериале от Netflix. Гоночная игра Trackmania доступна бесплатна в Steam и на консолях.
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об игре
TrackMania 27.01.2006
8.5 135 оценок
27.01.2006 PC
15.05.2023 PlayStation 4
15.05.2023 Xbox One
15.05.2023 PlayStation 5
15.05.2023 Xbox Series X
Официальный сайт: http://www.trackmanianations.com
Разработчик: Nadeo
Издатель: Ubisoft Entertainment
8.5/10 Пользователи 135
86/100 Steam
74/100 Metacritic
4.7/5 Epicgames
Бесплатная игра из серии TrackMania, специально разработанная для турнирных игр.
В многопользовательских онлайн играх есть три режима, с поддержкой до 20 игроков. Вы участвуете в гонке со всеми остальными игроками с одной единственной попыткой, и получаете очки в зависимости от финального зачёта. А в одиночном режиме вы можете тренироваться на 90 трассах, разделённых на три уровня мастерства. Каждая гонка связана с тремя временными стандартами, которые должны быть выполнены, чтобы выиграть бронзовую, серебряную или золотую медаль.
Минимальные требования
Операционная система: Windows 10
Процессор: Intel Core i5-2500k / AMD FX-6100
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 270X
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 2 ГБ
Процессор: Intel Core i5-2500k / AMD FX-6100
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 270X
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 2 ГБ
Рекомендуемые требования
Операционная система: Windows 10
Процессор: Intel Core i5-4690K / AMD Ryzen5 1500X
Видеокарта: с 64 МБ видеопамяти
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 2 ГБ
Процессор: Intel Core i5-4690K / AMD Ryzen5 1500X
Видеокарта: с 64 МБ видеопамяти
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 2 ГБ
27.01.2006
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