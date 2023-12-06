Для игры TRAIL OUT вышло обновление с новым контентом

Большое обновление — Наследие Женьки, которое должно было выйти в честь Xbox релиза, который был перенесен на следующий год. Доступно сейчас! Среди важных изменений: три новых автомобиля из гаража Женьки: Dozor 130, Ranger и Baby Boy, добавлено получение скина Женьки после прохождения игры (авто Dozor 130 и Baby Boy при таком же условии), новый режим - Contact! Передача бомбы с таймером друг другу, доработан режим Split-Screen и в него добавлено больше игровых режимов, как Escape, Mono and new mode Contact.
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об игре
TRAIL OUT 07.09.2022
7.3 185 оценок
Экшен, Инди, Гонки, Автомобили
07.09.2022 PC
2023 г. iOS
2023 г. Nintendo Switch
7.3/10 Пользователи 185
82/100 Steam
У вас есть возможность принять участие в фестивале гонок в стиле дерби. Собирайте и улучшайте разные автомобили с нуля, побеждайте противников и собирайте фанатов, чтобы попасть в самую верхнюю часть «чёрного списка». Также вас ждут различные режимы, такие как кросс, дерби и фестиваль с опасными трюками на больших скоростях и опасных территориях.
Минимальные требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 105 3570
Процессор: Intel Core i7-4790
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 27 ГБ
DirectX: 11.0
Процессор: Intel Core i7-4790
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 27 ГБ
DirectX: 11.0
Рекомендуемые требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 11
Процессор: Intel Core i7-4790
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070
Оперативная память: 32 ГБ
Место на диске: 27 ГБ
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i7-4790
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070
Оперативная память: 32 ГБ
Место на диске: 27 ГБ
DirectX: 12.0
07.09.2022
Новый режим передача бомбы с таймером мне помнится только из крэшдэй