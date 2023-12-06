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TRAIL OUT 07.09.2022
Экшен, Инди, Гонки, Автомобили
7.3 185 оценок

Для игры TRAIL OUT вышло обновление с новым контентом

Pavel Rally
Новости

Большое обновление — Наследие Женьки, которое должно было выйти в честь Xbox релиза, который был перенесен на следующий год. Доступно сейчас! Среди важных изменений: три новых автомобиля из гаража Женьки: Dozor 130, Ranger и Baby Boy, добавлено получение скина Женьки после прохождения игры (авто Dozor 130 и Baby Boy при таком же условии), новый режим - Contact! Передача бомбы с таймером друг другу, доработан режим Split-Screen и в него добавлено больше игровых режимов, как Escape, Mono and new mode Contact.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
luVol

Новый режим передача бомбы с таймером мне помнится только из крэшдэй

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