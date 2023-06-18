TRAIL OUT 07.09.2022
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Новые трассы, автомобили и множество изменений в обновлении Wild Roads для Trail Out

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4efy
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В течение четырех месяцев разработчики из студии GOOD BOYS занимались подготовкой нового крупного обновления для гоночной аркады в духе FlatOut. Прямо сейчас владельцы Trail Out могут загрузить большой патч, который авторы поделили на два условных набора с нововведениями: Wild Roads и Trail Out v2.0.

Вместе с Wild Roads стали доступны новые трассы на острове Мадагаскар, где игроки могут прокатиться по джунглям, деревням и сафари с местными представителями фауны, а также прорваться сквозь пожары. Кроме того, появились новые автомобили, среди которых Baggy Bag, Off Rover, Badger и Bus, и даже секретные задания и пасхалки.

Говоря о части, названной Trail Out v2.0, то тут GOOD BOYS подготовили огромное количество изменений ключевых механик:

  • Переработана физика вождения, подвески, коробки и двигателя.
  • Автомобили теперь имеют вес и инерцию, а в повороты можно входить в заносе.
  • Переработана настройка авто. Теперь покрышки нужно подбирать в заливистости от поверхности трассы, на которой будет происходить гонка.
  • Подвеска имеет несколько типов как для спортивных трасс, так и для дерби.
  • Противники в гонках охотнее преследуют вас и лучше водят машину, создавая конкуренцию.
  • Режим охотника был полностью переработан.
  • Теперь вы играете в полицейской машине с различными гаджетами, чтобы устранять противников.
  • Дерби стали более дружелюбными, а противники наносят более сбалансированный урон.
  • Из-за капитального реворка физики автомобилей и других механик таблицы лидеров карт были сброшены.
  • Улучшена система повреждений автомобиля и водителя. Теперь повреждения выглядят более брутально и даже рвут одежду.
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