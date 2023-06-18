Новые трассы, автомобили и множество изменений в обновлении Wild Roads для Trail Out ©

В течение четырех месяцев разработчики из студии GOOD BOYS занимались подготовкой нового крупного обновления для гоночной аркады в духе FlatOut. Прямо сейчас владельцы Trail Out могут загрузить большой патч, который авторы поделили на два условных набора с нововведениями: Wild Roads и Trail Out v2.0.

Вместе с Wild Roads стали доступны новые трассы на острове Мадагаскар, где игроки могут прокатиться по джунглям, деревням и сафари с местными представителями фауны, а также прорваться сквозь пожары. Кроме того, появились новые автомобили, среди которых Baggy Bag, Off Rover, Badger и Bus, и даже секретные задания и пасхалки.

Говоря о части, названной Trail Out v2.0, то тут GOOD BOYS подготовили огромное количество изменений ключевых механик: