Новые трассы, автомобили и множество изменений в обновлении Wild Roads для Trail Out

В течение четырех месяцев разработчики из студии GOOD BOYS занимались подготовкой нового крупного обновления для гоночной аркады в духе FlatOut. Прямо сейчас владельцы Trail Out могут загрузить большой патч, который авторы поделили на два условных набора с нововведениями: Wild Roads и Trail Out v2.0.
Вместе с Wild Roads стали доступны новые трассы на острове Мадагаскар, где игроки могут прокатиться по джунглям, деревням и сафари с местными представителями фауны, а также прорваться сквозь пожары. Кроме того, появились новые автомобили, среди которых Baggy Bag, Off Rover, Badger и Bus, и даже секретные задания и пасхалки.
Говоря о части, названной Trail Out v2.0, то тут GOOD BOYS подготовили огромное количество изменений ключевых механик:
- Переработана физика вождения, подвески, коробки и двигателя.
- Автомобили теперь имеют вес и инерцию, а в повороты можно входить в заносе.
- Переработана настройка авто. Теперь покрышки нужно подбирать в заливистости от поверхности трассы, на которой будет происходить гонка.
- Подвеска имеет несколько типов как для спортивных трасс, так и для дерби.
- Противники в гонках охотнее преследуют вас и лучше водят машину, создавая конкуренцию.
- Режим охотника был полностью переработан.
- Теперь вы играете в полицейской машине с различными гаджетами, чтобы устранять противников.
- Дерби стали более дружелюбными, а противники наносят более сбалансированный урон.
- Из-за капитального реворка физики автомобилей и других механик таблицы лидеров карт были сброшены.
- Улучшена система повреждений автомобиля и водителя. Теперь повреждения выглядят более брутально и даже рвут одежду.