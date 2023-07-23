Геймплейный трейлер Transformers: Earthspark - Expedition ©

Transformers: Earthspark - Expedition была представлена на Comic-Con в Сан-Диего с трейлером геймплея, выпущенным в данном случае IGN, который впервые игровой процесс игры, основанной на последнем мультсериале «Трансформеры».

Анонсированная ровно месяц назад, Transformers: Earthspark - Expedition дебютирует этой осенью в версиях для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, чтобы предложить опыт, который в чем-то похож на незабытые Transformers для PS2.

На самом деле, надежд на то, что проект Bandai Namco окажется первоклассным экшеном, не так уж и много, учитывая, что разработка была поручена Outright Games, команде с портфолио из посредственных игр, включая недавнюю Jumanji: The Video Game.

Конечно, не исключено, что Transformers: Earthspark - Expedition окажется для английской студии проектом жизни, сюрпризом, на который мы искренне надеемся: как обстоят дела, как уже говорилось, мы узнаем этой осенью.