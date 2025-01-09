В сети появился геймплей отменённой Transformers: Reactivate

В интернете опубликовали шесть минут геймплея отменённой игры Transformers: Reactivate. Ролик разместил пользователь DpzLuna, известный своей деятельностью по сбору информации о проекте.

На видео демонстрируется ранняя версия игры, созданная на движке Unreal Engine 5. Геймплей показывает, как один из трансформеров исследует локации, передвигаясь в транспортной форме, и сражается с противниками. Ранняя стадия разработки очевидна: в ролике заметны незавершённые эффекты и текстуры.

Transformers: Reactivate должна была стать кооперативным экшеном, разработкой занималась студия Splash Damage. Об отмене проекта стало известно 8 января.