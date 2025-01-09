В сети появился геймплей отменённой Transformers: Reactivate

В интернете опубликовали шесть минут геймплея отменённой игры Transformers: Reactivate. Ролик разместил пользователь DpzLuna, известный своей деятельностью по сбору информации о проекте.
На видео демонстрируется ранняя версия игры, созданная на движке Unreal Engine 5. Геймплей показывает, как один из трансформеров исследует локации, передвигаясь в транспортной форме, и сражается с противниками. Ранняя стадия разработки очевидна: в ролике заметны незавершённые эффекты и текстуры.
Transformers: Reactivate должна была стать кооперативным экшеном, разработкой занималась студия Splash Damage. Об отмене проекта стало известно 8 января.
геймплей из 2007 на пятом анриэлэнжн, хтош такое щас исдаст?
Какую-то аудиторию да нашкрябают, думаю).
"Сталкер" же издали полтора месяца назад. Всякие "КоД" и "ФИФА" за 20 лет тоже в геймплее особых изменений не претерпели.
-У сталкера совдеповская фанбаза миллионы.
-Код развивается никого не слушай, там каждый год форсят какую-то новую фичу и просто тонны изменений - все части по мультиплееру имеют разный темп геймплея - я знаю я там жил.
-За фифу не скажу, но есть прослойка игроков для фифы карточки там скупают в онлайне сидят, довольно взрослые лбы. Сезоны и игроков новых же завозят, чемпионаты, лавэ мутится.
-А в ролике точно такие трансформеры были на xbox360 и пеке, не веришь - промониторь трекеры. Даже не одна часть выходила.
Понятно что очень ранняя версия, но выглядит как игры по фильмам которые выходили лет 15 назад