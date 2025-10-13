Группа RUNE взломала защиту Denuvo в Trials: Rising

Как стало известно, сегодня группа RUNE объявила о взломе игры Trials: Rising от компании Ubisoft.

Игра была защищена Denuvo + VMProtect + EAC и оставалась невзломанной больше 6 лет. Предыдущим взломом Denuvo от RUNE была Burnout: Paradise, которую группа взломала в прошлом году.

Геймплей Trials Rising основан на физике и реалистичном поведении мотоцикла. Игроку нужно умело балансировать на двух колёсах, контролировать скорость и угол наклона, а также использовать различные элементы окружения для выполнения трюков. Игра предлагает более 120 трасс в разных уголках мира, от США до Японии. Каждая трасса имеет свой стиль, атмосферу и сложность.