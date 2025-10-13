Группа RUNE взломала защиту Denuvo в Trials: Rising

Как стало известно, сегодня группа RUNE объявила о взломе игры Trials: Rising от компании Ubisoft.
Игра была защищена Denuvo + VMProtect + EAC и оставалась невзломанной больше 6 лет. Предыдущим взломом Denuvo от RUNE была Burnout: Paradise, которую группа взломала в прошлом году.
Геймплей Trials Rising основан на физике и реалистичном поведении мотоцикла. Игроку нужно умело балансировать на двух колёсах, контролировать скорость и угол наклона, а также использовать различные элементы окружения для выполнения трюков. Игра предлагает более 120 трасс в разных уголках мира, от США до Японии. Каждая трасса имеет свой стиль, атмосферу и сложность.
Сейчас снова набегут дети с комментами типо: ахахах, а почему именно эту игру я о ней не слышал и вообще я хотел взлом дума
А что не так? Последние 2-3 года уже такое, взломают ноунейм гомно и все, на этом все заканчивается.
Эта игра 6 давности,без обнов,денува там устаревшая,кою уже ломали.
А я о ней слышал, даже покупал по дешевке. Хорошенькая, на раслабоне погонять, поностальгировать по старым аналогам)))
Взлом Очередного помойного дерьма, в которое никто не играет, и вправду получается говорят, что игровые "Хацкеры" не могут обойти современную защиту roвнуво 2025-го года, по этому взламывают только roвнёжки, старые игры, в которые уже давно никто не играет.
Взломали очередное г..но
Ну вообще-то игра не кал. Очень даже ничего.
Вот только и за таких новостей, и узнаю, что была такая игра, и еще с защитой. Ну молодцы, что взломали.
Очень вовремя особенно что любой мог получить доступ так как это игру 5 лет назад раздавали.
Причём по несколько раз
аххахах достижение века все упали на колени ..взломали какую то муйню))))с.....у...кааааа
Ну, взломали и взломали. Взломают ещё чего, хорошо.
До санкций урвал все 4 части триалс почти за 600р // Sanya Kcity
Хорошая новость. Ещё одна игра, которая останется у всех, а то вдруг юбисофт и её заберёт.