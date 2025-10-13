ЧАТ ИГРЫ
Trials Rising 26.02.2019
Аркада, Мотоциклы
7.1 62 оценки

Группа RUNE взломала защиту Denuvo в Trials: Rising

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня группа RUNE объявила о взломе игры Trials: Rising от компании Ubisoft.

Игра была защищена Denuvo + VMProtect + EAC и оставалась невзломанной больше 6 лет. Предыдущим взломом Denuvo от RUNE была Burnout: Paradise, которую группа взломала в прошлом году.

Геймплей Trials Rising основан на физике и реалистичном поведении мотоцикла. Игроку нужно умело балансировать на двух колёсах, контролировать скорость и угол наклона, а также использовать различные элементы окружения для выполнения трюков. Игра предлагает более 120 трасс в разных уголках мира, от США до Японии. Каждая трасса имеет свой стиль, атмосферу и сложность.

19
20
Trials Rising
26.02.2019
Комментарии:  20
agula98

Сейчас снова набегут дети с комментами типо: ахахах, а почему именно эту игру я о ней не слышал и вообще я хотел взлом дума

19
Eclair_93

А что не так? Последние 2-3 года уже такое, взломают ноунейм гомно и все, на этом все заканчивается.

8
samosan

Эта игра 6 давности,без обнов,денува там устаревшая,кою уже ломали.

1
JustA_NiceGuy

А я о ней слышал, даже покупал по дешевке. Хорошенькая, на раслабоне погонять, поностальгировать по старым аналогам)))

1
Brainstoun

Взлом Очередного помойного дерьма, в которое никто не играет, и вправду получается говорят, что игровые "Хацкеры" не могут обойти современную защиту roвнуво 2025-го года, по этому взламывают только roвнёжки, старые игры, в которые уже давно никто не играет.

12
anarchy6131

Взломали очередное г..но

10
SexualHarassmentPanda
1
JustA_NiceGuy

Ну вообще-то игра не кал. Очень даже ничего.

3
BigTrain
7
ОгурчикЮрец

Вот только и за таких новостей, и узнаю, что была такая игра, и еще с защитой. Ну молодцы, что взломали.

6
kotasha

Очень вовремя особенно что любой мог получить доступ так как это игру 5 лет назад раздавали.

5
X_O_MAX_O_X

Причём по несколько раз

1
QAnon

аххахах достижение века все упали на колени ..взломали какую то муйню))))с.....у...кааааа

2
Рио Фокс

Ну, взломали и взломали. Взломают ещё чего, хорошо.

2
Пользователь ВКонтакте

До санкций урвал все 4 части триалс почти за 600р // Sanya Kcity

1
Scorpion_GamePlay

Хорошая новость. Ещё одна игра, которая останется у всех, а то вдруг юбисофт и её заберёт.

