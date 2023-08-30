Кооперативным платформер Trine 5: A Clockwork Conspiracy в целом получил неплохие оценки от прессы

Trine 5: A Clockwork Conspiracy — пятая часть серии 2.5D-платформеров Trine, разработанных Frozenbyte и изданных THQ Nordic. Эта игра выйдет 31 августа 2023 года для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Геймплей представляет собой смесь решения головоломок и платформера. Международная пресса уже успела опробовать финальную версию игры и вынести свой вердикт.
Trine 5: A Clockwork Conspiracy получила среднюю оценку в 78 баллов из 100.
Ниже приведены выдержки из некоторых отзывов:
Trine 5 предлагает еще больше того же, и, хотя в ней есть отличные головоломки и красивая графика, ее очевидный сеттинг и слишком долгое время прохождения через некоторое время начинают раздражать.
Trine 5: A Clockwork Conspiracy продолжает возвращать серии былую славу. Хотя боевой движок все еще нуждается в доработке, платформер и головоломки бросят вызов вашему разуму и рефлексам. Что касается пятой части, то приятно видеть, что серия все еще пытается создать захватывающие волшебные приключения.
Trine 5 — успешное продолжение игровой серии, заслуживающей большего внимания. Раздражающая боевая система недостаточно портит общую картину, и для игроков, любящих головоломки, это явная рекомендация к покупке.
Trine 5 — лучшая часть серии на сегодняшний день. Более высокие возможности, расширенный кооператив, персонализация и индивидуальные деревья талантов в сочетании с трудным решением головоломок и физикой Frostbyte славятся тем, что блестяще дополняют друг друга. Если отбросить мелкие сбои, игра по-прежнему попадает в ту же ловушку, что и ее предшественницы, поскольку в конце концов она слишком однообразна, но независимо от того, играете ли вы в одиночку или с семьей, вы можете отлично развлечься.
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