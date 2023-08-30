Кооперативным платформер Trine 5: A Clockwork Conspiracy в целом получил неплохие оценки от прессы

В Trine 5: A Clockwork Conspiracy вас ждёт приключение в компании волшебника Амадея, воровки Зои и рыцаря Понтия.

Героям Тройки необходимо объединить свои силы, чтобы справиться с невероятными опасностями: их доброе имя оказывается замарано, их друзья попадают в ловушку, а их магия оказывается под угрозой. Но и это не самое страшное, ведь нашим героям противостоит Механическая армия, которая хочет разрушить мир и порядок.

В этой части вам доступно ещё больше уровней, головоломок и сражений. Играть можно в одиночку или с друзьями (до 4 игроков) по сети или на одном экране — игра автоматически подберёт оптимальный уровень сложности для любого количества игроков и не даст вам скучать.