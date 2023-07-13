Кооперативная онлайн-игра TrinityS, посвящённая битвам с боссами, выходит 20 октября ©

Совместная онлайн-игра TrinityS, посвящённая битвам с боссами, покинет ранний доступ и будет запущена для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в Steam 20 октября, объявили издатель и разработчик Indie-us Games и издатель Phoenixx.

TrinityS впервые была выпущена в раннем доступе для ПК в Steam 27 апреля 2022 года.

TrinityS объединяет захватывающие элементы массовой многопользовательской сетевой ролевой игры в захватывающую совместную онлайн-игру Boss Rush для трех игроков. Пропустите массовые многопользовательские онлайн-уровни и сразитесь с грозными противниками, для победы над которыми требуется точная координация.

TrinityS выделяет лучшие моменты массового многопользовательского онлайн-контента, пропуская повторяющиеся уровни или снаряжение. Приступайте прямо к действию с хорошо продуманными боями с боссами, которые проверят игроков на скорость, навыки и координацию.

До трех игроков могут бросить вызов множеству грозных боссов, у каждого из которых есть своя уникальная боевая механика и атаки. В этой игре, где движение и позиционирование имеют решающее значение, мгновенная ошибка в оценке может быть фатальной. Погрузитесь прямо в волнующий MMO-контент вместе с друзьями.

TrinityS — это совместная онлайн-игра, в которую можно играть и в одиночку. Сотрудничайте с ИИ-компаньонами, чтобы отточить свои навыки в борьбе с разными боссами, поэкспериментировать с другими навыками или научиться играть за другого искателя приключений.