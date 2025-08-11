ЧАТ ИГРЫ
TRON: Catalyst 17.06.2025
Экшен, Адвенчура, Вид сверху, Научная фантастика
3.5 16 оценок

Tron: Catalyst провалился - Bithell Games уволила почти весь штат сотрудников

butcher69 butcher69

Tron: Catalyst, новая игра от авторов Thomas Was Alone и John Wick Hex, вышла 17 июня, но быстро оказалась в числе провалов года. В Steam пик онлайна составил лишь 56 человек, и проект практически не заинтересовал аудиторию.

На фоне неудачного релиза студия Bithell Games объявила о массовых сокращениях. По словам руководителя Майка Бителла, команда не смогла запустить разработку следующей крупной игры из-за отсутствия финансирования. В итоге пришлось расстаться с 11 сотрудниками. Разработчиков предупредили заранее, чтобы облегчить переход на новое место работы.

Бителл подчеркнул, что увольнения не затронут уже вышедшие проекты студии — они останутся доступными и будут получать поддержку.

Ситуация с Bithell Games лишь часть общей проблемы: в 2025 году индустрия лишилась уже более 12 тысяч рабочих мест, и это без учёта июльских увольнений в Microsoft.

Комментарии: 2
nasmeshnick1

Потому что надо понимать что людям нужно, второсортные игры кому то ещё интересны ? Или их делают что бы лишь бы сделать ?

Nodas

Ну с такой рекламой что я вот сейчас впервые о ней услышал, неудивительно что провалилась

